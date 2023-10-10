Мэрия Качканара объяснила, почему отменила спектакль Центра современной драматургии

Спектакль ЦСД в Качканаре отменили из-за плохо продаваемых билетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, стул, спектакль бесконечный апрель
Изначально творческая труппа предположила, что постановку не стали показывать из-за названия (архивное фото) Фото:

Спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии (ЦСД) отменили в Качканаре (Свердловская область) из-за плохо продаваемых билетов. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии.

«Сообщаем, что по имеющейся информации, отмена спектакля произошла по инициативе устроителя спектакля, в связи с низкой продаваемостью билетов», — пояснили в администрации. При этом ранее режиссер ЦСД Антон Бутаков предположил, что постановку могли запретить из-за слова «тупой» в названии.

В Качканаре не стали показывать спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии из Екатеринбурга. Как пояснял режиссер Бутаков, это был не первый подобный случай отмены постановки его центра.

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Спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии (ЦСД) отменили в Качканаре (Свердловская область) из-за плохо продаваемых билетов. Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «Сообщаем, что по имеющейся информации, отмена спектакля произошла по инициативе устроителя спектакля, в связи с низкой продаваемостью билетов», — пояснили в администрации. При этом ранее режиссер ЦСД Антон Бутаков предположил, что постановку могли запретить из-за слова «тупой» в названии. В Качканаре не стали показывать спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии из Екатеринбурга. Как пояснял режиссер Бутаков, это был не первый подобный случай отмены постановки его центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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