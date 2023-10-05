05 октября 2023

В Качканаре отменили спектакль из-за его названия

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон спектакля Альбом с голубем в ЦСД. Екатеринбург, бутаков антон
Спектакль «Сережа очень тупой» отменили из-за названия, заявил Антон Бутаков Фото:

В Качканаре (Свердловская область) отменили спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии (ЦСД) из-за слова «тупой» в названии. Об этом заявил режиссер ЦСД Антон Бутаков.

«Никогда не было и вот опять. Опять в одном мини-городе Свердловской области отменили наш спектакль „Сережа очень тупой“. Отменили из-за названия, им не понравилось слово „тупой“ в названии», — написал Антон Бутаков в своем telegram-канале.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Качканара. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее Антона Бутакова вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности, выявленных силовиками в театре в ходе проверки. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а зрители решили помочь ему оплатить штраф.

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В Качканаре (Свердловская область) отменили спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии (ЦСД) из-за слова «тупой» в названии. Об этом заявил режиссер ЦСД Антон Бутаков. «Никогда не было и вот опять. Опять в одном мини-городе Свердловской области отменили наш спектакль „Сережа очень тупой“. Отменили из-за названия, им не понравилось слово „тупой“ в названии», — написал Антон Бутаков в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Качканара. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее Антона Бутакова вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности, выявленных силовиками в театре в ходе проверки. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а зрители решили помочь ему оплатить штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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