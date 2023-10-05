В Качканаре отменили спектакль из-за его названия

06 октября 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Спектакль «Сережа очень тупой» отменили из-за названия, заявил Антон Бутаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) отменили спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии (ЦСД) из-за слова «тупой» в названии. Об этом заявил режиссер ЦСД Антон Бутаков. «Никогда не было и вот опять. Опять в одном мини-городе Свердловской области отменили наш спектакль „Сережа очень тупой“. Отменили из-за названия, им не понравилось слово „тупой“ в названии», — написал Антон Бутаков в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Качканара. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее Антона Бутакова вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности, выявленных силовиками в театре в ходе проверки. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а зрители решили помочь ему оплатить штраф.

В Качканаре (Свердловская область) отменили спектакль «Сережа очень тупой» Центра современной драматургии (ЦСД) из-за слова «тупой» в названии. Об этом заявил режиссер ЦСД Антон Бутаков. «Никогда не было и вот опять. Опять в одном мини-городе Свердловской области отменили наш спектакль „Сережа очень тупой“. Отменили из-за названия, им не понравилось слово „тупой“ в названии», — написал Антон Бутаков в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Качканара. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее Антона Бутакова вызывали в суд из-за нарушений норм антитеррористической безопасности, выявленных силовиками в театре в ходе проверки. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а зрители решили помочь ему оплатить штраф.