Челябинская полиция изъяла «чудодейственные» таблетки для пенсионеров

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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
Полицейские прикрыли лавку с «чудодейственными» препаратами Фото:

Челябинские полицейские провели ряд мероприятий в ТК «Юлия», где пенсионеров обманывали, продавая «чудодейственные» таблетки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, все препараты были изъяты.

«Сотрудники полиции отреагировали на размещенный в социальной сети пост. С целью проверки информации оперативники провели все необходимые мероприятия. На данный момент продукция изъята, работа в данном направлении продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На продажу сомнительных препаратов обратили внимание посетители торгового комплекса. В социальных сетях они написали, что неизвестный мужчина распродавал таблетки пенсионерам. При этом производство этих таблеток вызывали сомнение. Стоимость одного пакетика так называемых лекарств доходила до 18 тысяч рублей. Пользователи считают, что под видом фармацевтов орудовали мошенники.

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Челябинские полицейские провели ряд мероприятий в ТК «Юлия», где пенсионеров обманывали, продавая «чудодейственные» таблетки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, все препараты были изъяты. «Сотрудники полиции отреагировали на размещенный в социальной сети пост. С целью проверки информации оперативники провели все необходимые мероприятия. На данный момент продукция изъята, работа в данном направлении продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. На продажу сомнительных препаратов обратили внимание посетители торгового комплекса. В социальных сетях они написали, что неизвестный мужчина распродавал таблетки пенсионерам. При этом производство этих таблеток вызывали сомнение. Стоимость одного пакетика так называемых лекарств доходила до 18 тысяч рублей. Пользователи считают, что под видом фармацевтов орудовали мошенники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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