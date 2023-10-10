Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала урезать финансирование мэрам, затягивающим строительство соцобъектов. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава региона раскритиковала администрации Когалыма и Нягани за низкое качество управления и плохую работу с подрядчиками.
«Губернатор устроила разнос из-за срыва сроков по строительству соцобъектов в Когалыме и Нягани. Комарова даже пообещала переориентировать ресурсы в другие, более успешные муниципалитеты. Больше всех досталось главе Когалыма Пальчикову, который строит сразу несколько школ, но, как видно, не смог добиться соблюдения графика ни по одной из них», — отмечает инсайдер.
Сдать школу в Когалыме должны в конце 2024 года, музыкальную школу — в апреле. По словам инсайдера, губернатор отметила, что за это время предстоит еще обсудить наполнение школ и поставку оборудования, а кроме этого, выполнить внутреннюю отделку. «Губернатор отметила, что в таком случае не стоит набирать непосильные объекты. Кроме того, ее заместитель Ольга Литова отметила, что подрядчик затянул направление сметной документации в УКС, а также сообщила, что у муниципалитета есть риск неосвоения капвложений на 2023 год», — уточнил собеседник агентства.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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