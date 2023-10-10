Губернатор ХМАО устроила разнос мэрам, затягивающим строительство. Инсайд

11 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова пообещала применить санкции к мэрам, затягивающим строительство соцобъектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала урезать финансирование мэрам, затягивающим строительство соцобъектов. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава региона раскритиковала администрации Когалыма и Нягани за низкое качество управления и плохую работу с подрядчиками. «Губернатор устроила разнос из-за срыва сроков по строительству соцобъектов в Когалыме и Нягани. Комарова даже пообещала переориентировать ресурсы в другие, более успешные муниципалитеты. Больше всех досталось главе Когалыма Пальчикову, который строит сразу несколько школ, но, как видно, не смог добиться соблюдения графика ни по одной из них», — отмечает инсайдер. Сдать школу в Когалыме должны в конце 2024 года, музыкальную школу — в апреле. По словам инсайдера, губернатор отметила, что за это время предстоит еще обсудить наполнение школ и поставку оборудования, а кроме этого, выполнить внутреннюю отделку. «Губернатор отметила, что в таком случае не стоит набирать непосильные объекты. Кроме того, ее заместитель Ольга Литова отметила, что подрядчик затянул направление сметной документации в УКС, а также сообщила, что у муниципалитета есть риск неосвоения капвложений на 2023 год», — уточнил собеседник агентства. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте обманутые дольщики получили свои квартиры. Они ждали ключей более пяти лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала урезать финансирование мэрам, затягивающим строительство соцобъектов. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава региона раскритиковала администрации Когалыма и Нягани за низкое качество управления и плохую работу с подрядчиками. «Губернатор устроила разнос из-за срыва сроков по строительству соцобъектов в Когалыме и Нягани. Комарова даже пообещала переориентировать ресурсы в другие, более успешные муниципалитеты. Больше всех досталось главе Когалыма Пальчикову, который строит сразу несколько школ, но, как видно, не смог добиться соблюдения графика ни по одной из них», — отмечает инсайдер. Сдать школу в Когалыме должны в конце 2024 года, музыкальную школу — в апреле. По словам инсайдера, губернатор отметила, что за это время предстоит еще обсудить наполнение школ и поставку оборудования, а кроме этого, выполнить внутреннюю отделку. «Губернатор отметила, что в таком случае не стоит набирать непосильные объекты. Кроме того, ее заместитель Ольга Литова отметила, что подрядчик затянул направление сметной документации в УКС, а также сообщила, что у муниципалитета есть риск неосвоения капвложений на 2023 год», — уточнил собеседник агентства. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте обманутые дольщики получили свои квартиры. Они ждали ключей более пяти лет.