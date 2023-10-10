10 октября 2023
09 октября 2023

Губернатор ХМАО устроила разнос мэрам, затягивающим строительство. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова пообещала применить санкции к мэрам, затягивающим строительство соцобъектов Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала урезать финансирование мэрам, затягивающим строительство соцобъектов. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава региона раскритиковала администрации Когалыма и Нягани за низкое качество управления и плохую работу с подрядчиками.

«Губернатор устроила разнос из-за срыва сроков по строительству соцобъектов в Когалыме и Нягани. Комарова даже пообещала переориентировать ресурсы в другие, более успешные муниципалитеты. Больше всех досталось главе Когалыма Пальчикову, который строит сразу несколько школ, но, как видно, не смог добиться соблюдения графика ни по одной из них», — отмечает инсайдер.

Сдать школу в Когалыме должны в конце 2024 года, музыкальную школу — в апреле. По словам инсайдера, губернатор отметила, что за это время предстоит еще обсудить наполнение школ и поставку оборудования, а кроме этого, выполнить внутреннюю отделку. «Губернатор отметила, что в таком случае не стоит набирать непосильные объекты. Кроме того, ее заместитель Ольга Литова отметила, что подрядчик затянул направление сметной документации в УКС, а также сообщила, что у муниципалитета есть риск неосвоения капвложений на 2023 год», — уточнил собеседник агентства.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте обманутые дольщики получили свои квартиры. Они ждали ключей более пяти лет.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала урезать финансирование мэрам, затягивающим строительство соцобъектов. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что глава региона раскритиковала администрации Когалыма и Нягани за низкое качество управления и плохую работу с подрядчиками. «Губернатор устроила разнос из-за срыва сроков по строительству соцобъектов в Когалыме и Нягани. Комарова даже пообещала переориентировать ресурсы в другие, более успешные муниципалитеты. Больше всех досталось главе Когалыма Пальчикову, который строит сразу несколько школ, но, как видно, не смог добиться соблюдения графика ни по одной из них», — отмечает инсайдер. Сдать школу в Когалыме должны в конце 2024 года, музыкальную школу — в апреле. По словам инсайдера, губернатор отметила, что за это время предстоит еще обсудить наполнение школ и поставку оборудования, а кроме этого, выполнить внутреннюю отделку. «Губернатор отметила, что в таком случае не стоит набирать непосильные объекты. Кроме того, ее заместитель Ольга Литова отметила, что подрядчик затянул направление сметной документации в УКС, а также сообщила, что у муниципалитета есть риск неосвоения капвложений на 2023 год», — уточнил собеседник агентства. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте обманутые дольщики получили свои квартиры. Они ждали ключей более пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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