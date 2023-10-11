Перед смертью челябинец спас четырех человек во время атаки ХАМАС в Израиле

Бывший житель Златоуста спас от пуль боевиков четырех человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Во время атаки боевиков ХАМАС на участников фестиваля в Израиле бывший житель Златоуста (Челябинская область) Давид Лысцов перед смертью спас четырех человек. Мужчина в автомобиле принял огонь на себя.

«Погибший во время атаки ХАМАС Давид Лысцов спас четырех человек, прежде чем его расстреляли боевики. Давид скомандовал всем покинуть машину, а сам остался в автомобиле и принял огонь на себя», — рассказал telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

На фестивале Nature Party Лысцов работал охранником. Когда он увидел, что площадка атакована террористами, то сам сел за руль и посадил людей, чтобы вывезти их с поля боя. Однако пути отступления были отрезаны: боевики расстреливали всех, кто попадался им на глаза. При их приближении мужчина скомандовал пассажирам покинуть автомобиль. Лысцова расстреляли, когда он по телефону разговаривал с подругой. Остальные, кто был в машине, выжили. Только один из пассажиров получил ранения.

Тело бывшего жителя Златоуста обнаружили лишь через два дня возле авто. Мужчину похоронили. В Израиле у него остались отец, подруга, бывшая супруга и сын. Семья жила на севере страны, но фестиваль проходил на юге. Охранное агентство Лысцова обеспечивало безопасность участников фестиваля.

Израиль боевики из Сектора Газа обстреляли 7 октября. В ответ израильские власти объявили о проведении контртеррористической операции, а затем — о начале войны.