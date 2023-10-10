При обстреле Израиля погиб уроженец Челябинской области

11 октября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Мужчина, переехавший в Израиль по программе репатриации, погиб на 35 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU При нападении боевиков ХАМАСа на музыкальном фестивале Nature Party погиб уроженец Златоуста (Челябинская область) Давид Лысцов. Мужчину, пытавшегося уехать с фестиваля, убили за рулем автомобиля. «Он уехал работать на фестиваль, когда арабы ворвались и начали стрелять. Они [Давид и четыре его подчиненных-охранника] пытались уехать оттуда. Давид был за рулем, ему попало в первую очередь — он умер на месте. Другие охранники выжили», — передает слова сестры погибшего издание «74.ру». Мужчина переехал в Израиль в 14 лет. Во время начала конфликта он жил в северной части страны, но в день обстрела отправился работать на юг. Уроженец Златоуста имел свое охранное агентство, которое обеспечивало безопасность проведения фестиваля. Друзья Лысцова считают его героем: именно он сказал своим подчиненным выбираться из машины. После нападения ХАМАСа мужчина числился пропавшим без вести. Его удалось опознать 9 октября по отпечаткам пальцев. Похороны Лысцова состоялись 10 октября. Сообщалось, что на мероприятии было убито 260 человек, многих группировка взяла в заложники. Среди них могут быть и россияне.

При нападении боевиков ХАМАСа на музыкальном фестивале Nature Party погиб уроженец Златоуста (Челябинская область) Давид Лысцов. Мужчину, пытавшегося уехать с фестиваля, убили за рулем автомобиля. «Он уехал работать на фестиваль, когда арабы ворвались и начали стрелять. Они [Давид и четыре его подчиненных-охранника] пытались уехать оттуда. Давид был за рулем, ему попало в первую очередь — он умер на месте. Другие охранники выжили», — передает слова сестры погибшего издание «74.ру». Мужчина переехал в Израиль в 14 лет. Во время начала конфликта он жил в северной части страны, но в день обстрела отправился работать на юг. Уроженец Златоуста имел свое охранное агентство, которое обеспечивало безопасность проведения фестиваля. Друзья Лысцова считают его героем: именно он сказал своим подчиненным выбираться из машины. После нападения ХАМАСа мужчина числился пропавшим без вести. Его удалось опознать 9 октября по отпечаткам пальцев. Похороны Лысцова состоялись 10 октября. Сообщалось, что на мероприятии было убито 260 человек, многих группировка взяла в заложники. Среди них могут быть и россияне.