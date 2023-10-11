Челябинский губернатор проверил завод Роскосмоса

12 октября 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заехал на Усть-Катавский вагоностроительный завод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с проверкой Усть-Катавский вагоностроительный завод Роскосмоса (УКВЗ). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона «В ходе визита в Усть-Катав губернатор Алексей Текслер заехал на Усть-Катавский вагоностроительный завод. Он проконтролировал выполнение предприятием гособоронзаказа, а также работу по сборке трамваев», — заявили в пресс-службе губернатора. Текслер отметил, что УКВЗ, это базовый завод Усть-Катава, который является моногородом. Предприятие сегодня начинает строить новый цех по производству трамвайных вагонов, и это дает определенную динамику развитию города. УКВЗ ранее стал победителем конкурса на поставку двух односекционных трамвайных вагонов для Магнитогорска. Новые вагоны поступят в город в 2023 году.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с проверкой Усть-Катавский вагоностроительный завод Роскосмоса (УКВЗ). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона «В ходе визита в Усть-Катав губернатор Алексей Текслер заехал на Усть-Катавский вагоностроительный завод. Он проконтролировал выполнение предприятием гособоронзаказа, а также работу по сборке трамваев», — заявили в пресс-службе губернатора. Текслер отметил, что УКВЗ, это базовый завод Усть-Катава, который является моногородом. Предприятие сегодня начинает строить новый цех по производству трамвайных вагонов, и это дает определенную динамику развитию города. УКВЗ ранее стал победителем конкурса на поставку двух односекционных трамвайных вагонов для Магнитогорска. Новые вагоны поступят в город в 2023 году.