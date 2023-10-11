Челябинский губернатор проверил завод Роскосмоса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с проверкой Усть-Катавский вагоностроительный завод Роскосмоса (УКВЗ). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона
«В ходе визита в Усть-Катав губернатор Алексей Текслер заехал на Усть-Катавский вагоностроительный завод. Он проконтролировал выполнение предприятием гособоронзаказа, а также работу по сборке трамваев», — заявили в пресс-службе губернатора.
Текслер отметил, что УКВЗ, это базовый завод Усть-Катава, который является моногородом. Предприятие сегодня начинает строить новый цех по производству трамвайных вагонов, и это дает определенную динамику развитию города.
УКВЗ ранее стал победителем конкурса на поставку двух односекционных трамвайных вагонов для Магнитогорска. Новые вагоны поступят в город в 2023 году.
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