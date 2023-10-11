11 октября 2023

Челябинский губернатор проверил завод Роскосмоса

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заехал на Усть-Катавский вагоностроительный завод Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с проверкой Усть-Катавский вагоностроительный завод Роскосмоса (УКВЗ). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона

«В ходе визита в Усть-Катав губернатор Алексей Текслер заехал на Усть-Катавский вагоностроительный завод. Он проконтролировал выполнение предприятием гособоронзаказа, а также работу по сборке трамваев», — заявили в пресс-службе губернатора.

Текслер отметил, что УКВЗ, это базовый завод Усть-Катава, который является моногородом. Предприятие сегодня начинает строить новый цех по производству трамвайных вагонов, и это дает определенную динамику развитию города.

УКВЗ ранее стал победителем конкурса на поставку двух односекционных трамвайных вагонов для Магнитогорска. Новые вагоны поступят в город в 2023 году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с проверкой Усть-Катавский вагоностроительный завод Роскосмоса (УКВЗ). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона «В ходе визита в Усть-Катав губернатор Алексей Текслер заехал на Усть-Катавский вагоностроительный завод. Он проконтролировал выполнение предприятием гособоронзаказа, а также работу по сборке трамваев», — заявили в пресс-службе губернатора. Текслер отметил, что УКВЗ, это базовый завод Усть-Катава, который является моногородом. Предприятие сегодня начинает строить новый цех по производству трамвайных вагонов, и это дает определенную динамику развитию города. УКВЗ ранее стал победителем конкурса на поставку двух односекционных трамвайных вагонов для Магнитогорска. Новые вагоны поступят в город в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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