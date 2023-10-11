В Челябинске 16 октября запускается новый маршрут автобуса №74, который соединит поселок Федоровка с остановкой Агроуниверситет. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.
«С 16 октября запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Огневая, Уфимский тракт, Блюхера, Воровского, Худякова, Энтузиастов, проспект Ленина. Автобусы будут ходить с интервалом каждые 16-20 минут, ежедневно», — заявили в городской администрации.
Маршрут будут обслуживать 5 автобусов малого класса. Выезд от поселка Федоровка, первый рейс будет в 06:20, последний в 21:00, от Агроуниверситета первый рейс идет в 6:02, последний в 21:38.
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