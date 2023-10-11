11 октября 2023

В Челябинске появится новый автобусный маршрут. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
В Челябинске появится новый автобусный маршрут №74 Фото:

В Челябинске 16 октября запускается новый маршрут автобуса №74, который соединит поселок Федоровка с остановкой Агроуниверситет. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

«С 16 октября запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Огневая, Уфимский тракт, Блюхера, Воровского, Худякова, Энтузиастов, проспект Ленина. Автобусы будут ходить с интервалом каждые 16-20 минут, ежедневно», — заявили в городской администрации.

Маршрут будут обслуживать 5 автобусов малого класса. Выезд от поселка Федоровка, первый рейс будет в 06:20, последний в 21:00, от Агроуниверситета первый рейс идет в 6:02, последний в 21:38.

Маршрутный автобуса №74 соединит поселок Федоровка с остановкой Агроуниверситет
Маршрутный автобуса №74 соединит поселок Федоровка с остановкой Агроуниверситет

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В Челябинске 16 октября запускается новый маршрут автобуса №74, который соединит поселок Федоровка с остановкой Агроуниверситет. Об этом сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. «С 16 октября запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: Огневая, Уфимский тракт, Блюхера, Воровского, Худякова, Энтузиастов, проспект Ленина. Автобусы будут ходить с интервалом каждые 16-20 минут, ежедневно», — заявили в городской администрации. Маршрут будут обслуживать 5 автобусов малого класса. Выезд от поселка Федоровка, первый рейс будет в 06:20, последний в 21:00, от Агроуниверситета первый рейс идет в 6:02, последний в 21:38.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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