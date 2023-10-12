Мэр Орлов: в день рождения Екатеринбурга заложат две капсулы времени

12 октября 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Мэр уральской столицы Алексей Орлов рассказал о двух капсулах времени, которые заложат горожане Фото: Илья Московец © URA.RU В исторический день рождения Екатеринбурга горожане отправят в путешествие к потомкам две капсулы времени. Одна из них будет символом связи поколений, традиций, а во второй разместят послания от молодежи. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала мэра уральской столицы Алексея Орлова (Глава Екатеринбурга Алексей Орлов). «В первую будут заложены свидетельства горожан и документы о Екатеринбурге наших дней. И разместим мы это все в той же капсуле, которая была впервые заложена в 1973 году. Она уже сама по себе стала выразительным артефактом эпохи, демонстрацией мастерства уральских рабочих и инженеров», — говорится в сообщении. Изготовленный же не так давно по суперсовременным технологиям карбоновый композитный контейнер теперь станет капсулой, символизирующей умение екатеринбуржцев мечтать, строить смелые планы. «Там мы разместим послания от молодежи. В Екатеринбурге живет почти 400 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет. Они полны ярких идей, интересных инициатив и проектов. Вскрыть капсулу мы предложим через 25 лет, в 2048 году, чтобы увидеть, что будет реализовано из задуманного!», — отметил глава города. Капсулу времени в уральской столице извлекли из-под земли 18 августа, а вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Несмотря на всеобщее разочарование в содержимом капсулы, внутри резервуара оказалась эксклюзивная вещь — аудиопленка с выступлением председателей горсовета Анны Бычковой (единственная женщина-мэр — прим. URA.RU). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В исторический день рождения Екатеринбурга горожане отправят в путешествие к потомкам две капсулы времени. Одна из них будет символом связи поколений, традиций, а во второй разместят послания от молодежи. Об этом говорится в сообщении официального telegram-канала мэра уральской столицы Алексея Орлова (Глава Екатеринбурга Алексей Орлов). «В первую будут заложены свидетельства горожан и документы о Екатеринбурге наших дней. И разместим мы это все в той же капсуле, которая была впервые заложена в 1973 году. Она уже сама по себе стала выразительным артефактом эпохи, демонстрацией мастерства уральских рабочих и инженеров», — говорится в сообщении. Изготовленный же не так давно по суперсовременным технологиям карбоновый композитный контейнер теперь станет капсулой, символизирующей умение екатеринбуржцев мечтать, строить смелые планы. «Там мы разместим послания от молодежи. В Екатеринбурге живет почти 400 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет. Они полны ярких идей, интересных инициатив и проектов. Вскрыть капсулу мы предложим через 25 лет, в 2048 году, чтобы увидеть, что будет реализовано из задуманного!», — отметил глава города. Капсулу времени в уральской столице извлекли из-под земли 18 августа, а вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Несмотря на всеобщее разочарование в содержимом капсулы, внутри резервуара оказалась эксклюзивная вещь — аудиопленка с выступлением председателей горсовета Анны Бычковой (единственная женщина-мэр — прим. URA.RU).