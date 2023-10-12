Фермер из Кизильского района скрыл от ветеринаров 117 овец

Фермер из Кизильского района (Челябинская область) скрыл от ветеринаров 117 голов мелкого рогатого скота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 13 октября.
«Индивидуальный предприниматель в Кизильском районе занимался разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных и не проводил профилактические и противоэпизоотические мероприятия, не предоставлял животных ветеринарным специалистам, не проводит идентификацию поголовья», — сообщили в пресс-службе ведомства.
71 корову и 50 лошадей фермер показывал ветеринарам для осмотра и прививок, а вот овец и коз — нет. Кроме того, все животные фермера не имеют бирок (не идентифицированы). Это нарушение российского ветеринарного законодательства, поскольку животные могут болеть, и их мясо может попасть на стол потребителей.
Управление вынесло индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости установленных нарушений. Информация о неучтенном поголовье и сведения, указывающие на реализацию животноводческой продукции без проведения ветеринарной экспертизы, были направлены в прокуратуру Кизильского района для организации внеплановой проверки.
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