Фермер из Кизильского района скрыл от ветеринаров 117 овец

13 октября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Отсутствие доступа ветеринаров к животным грозит появлением на столах потребителей зараженного мяса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фермер из Кизильского района (Челябинская область) скрыл от ветеринаров 117 голов мелкого рогатого скота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 13 октября. «Индивидуальный предприниматель в Кизильском районе занимался разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных и не проводил профилактические и противоэпизоотические мероприятия, не предоставлял животных ветеринарным специалистам, не проводит идентификацию поголовья», — сообщили в пресс-службе ведомства. 71 корову и 50 лошадей фермер показывал ветеринарам для осмотра и прививок, а вот овец и коз — нет. Кроме того, все животные фермера не имеют бирок (не идентифицированы). Это нарушение российского ветеринарного законодательства, поскольку животные могут болеть, и их мясо может попасть на стол потребителей. Управление вынесло индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости установленных нарушений. Информация о неучтенном поголовье и сведения, указывающие на реализацию животноводческой продукции без проведения ветеринарной экспертизы, были направлены в прокуратуру Кизильского района для организации внеплановой проверки.

Фермер из Кизильского района (Челябинская область) скрыл от ветеринаров 117 голов мелкого рогатого скота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 13 октября. «Индивидуальный предприниматель в Кизильском районе занимался разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных и не проводил профилактические и противоэпизоотические мероприятия, не предоставлял животных ветеринарным специалистам, не проводит идентификацию поголовья», — сообщили в пресс-службе ведомства. 71 корову и 50 лошадей фермер показывал ветеринарам для осмотра и прививок, а вот овец и коз — нет. Кроме того, все животные фермера не имеют бирок (не идентифицированы). Это нарушение российского ветеринарного законодательства, поскольку животные могут болеть, и их мясо может попасть на стол потребителей. Управление вынесло индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости установленных нарушений. Информация о неучтенном поголовье и сведения, указывающие на реализацию животноводческой продукции без проведения ветеринарной экспертизы, были направлены в прокуратуру Кизильского района для организации внеплановой проверки.