12 октября 2023

Фермер из Кизильского района скрыл от ветеринаров 117 овец

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский Верхнем Уфалее. Челябинск., деревня, овцы, скот, газификация, баран, село
Отсутствие доступа ветеринаров к животным грозит появлением на столах потребителей зараженного мяса Фото:

Фермер из Кизильского района (Челябинская область) скрыл от ветеринаров 117 голов мелкого рогатого скота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 13 октября.

«Индивидуальный предприниматель в Кизильском районе занимался разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных и не проводил профилактические и противоэпизоотические мероприятия, не предоставлял животных ветеринарным специалистам, не проводит идентификацию поголовья», — сообщили в пресс-службе ведомства.

71 корову и 50 лошадей фермер показывал ветеринарам для осмотра и прививок, а вот овец и коз — нет. Кроме того, все животные фермера не имеют бирок (не идентифицированы). Это нарушение российского ветеринарного законодательства, поскольку животные могут болеть, и их мясо может попасть на стол потребителей.

Управление вынесло индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости установленных нарушений. Информация о неучтенном поголовье и сведения, указывающие на реализацию животноводческой продукции без проведения ветеринарной экспертизы, были направлены в прокуратуру Кизильского района для организации внеплановой проверки.

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Фермер из Кизильского района (Челябинская область) скрыл от ветеринаров 117 голов мелкого рогатого скота. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 13 октября. «Индивидуальный предприниматель в Кизильском районе занимался разведением и выращиванием сельскохозяйственных животных и не проводил профилактические и противоэпизоотические мероприятия, не предоставлял животных ветеринарным специалистам, не проводит идентификацию поголовья», — сообщили в пресс-службе ведомства. 71 корову и 50 лошадей фермер показывал ветеринарам для осмотра и прививок, а вот овец и коз — нет. Кроме того, все животные фермера не имеют бирок (не идентифицированы). Это нарушение российского ветеринарного законодательства, поскольку животные могут болеть, и их мясо может попасть на стол потребителей. Управление вынесло индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости установленных нарушений. Информация о неучтенном поголовье и сведения, указывающие на реализацию животноводческой продукции без проведения ветеринарной экспертизы, были направлены в прокуратуру Кизильского района для организации внеплановой проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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