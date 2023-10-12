С бывшего челябинского полицейского взыскали стоимость похищенных им вещдоков

13 октября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Судебные приставы взыскали с должника свыше 350 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU С бывшего сотрудника правоохранительных органов в Пласте (Челябинская область) взыскали стоимость похищенных им во время службы драгоценностей, проходивших в качестве вещдоков по уголовным делам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, добиться полного погашения помог запрет на выезд из страны. «В рамках исполнительного производства к должнику был применен полный и исчерпывающий комплекс мер принудительного исполнения, однако главным побудительным фактором для должника стало ограничение права выезда за рубеж. Он попросил у судебного пристава квитанцию на оплату задолженности, а также на погашение исполнительского сбора и полностью внес требуемую сумму на депозитный счет органа принудительного исполнения», — сообщили URA.RU в пресс-центре региональной службы судебных приставов. В ведомстве отметили, что помимо ограничения на выезд из страны на заработную плату и имущество осужденного был наложен арест. Однако он работал неофициально, какого-либо имущество не имел. Ежемесячно мужчина перечислял на погашение долга по несколько тысяч. Таким образом исполнение судебного решения могло бы растянуться на долгие годы. Но, решив выехать из России в соседнюю республику, он понял, что находится под запретом из-за неуплаты. «Денежные средства в сумме свыше 350 тысяч рублей направлены в бюджет государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Меры принудительного исполнения отменены», — подытожили в пресс-службе УФССП региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С бывшего сотрудника правоохранительных органов в Пласте (Челябинская область) взыскали стоимость похищенных им во время службы драгоценностей, проходивших в качестве вещдоков по уголовным делам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, добиться полного погашения помог запрет на выезд из страны. «В рамках исполнительного производства к должнику был применен полный и исчерпывающий комплекс мер принудительного исполнения, однако главным побудительным фактором для должника стало ограничение права выезда за рубеж. Он попросил у судебного пристава квитанцию на оплату задолженности, а также на погашение исполнительского сбора и полностью внес требуемую сумму на депозитный счет органа принудительного исполнения», — сообщили URA.RU в пресс-центре региональной службы судебных приставов. В ведомстве отметили, что помимо ограничения на выезд из страны на заработную плату и имущество осужденного был наложен арест. Однако он работал неофициально, какого-либо имущество не имел. Ежемесячно мужчина перечислял на погашение долга по несколько тысяч. Таким образом исполнение судебного решения могло бы растянуться на долгие годы. Но, решив выехать из России в соседнюю республику, он понял, что находится под запретом из-за неуплаты. «Денежные средства в сумме свыше 350 тысяч рублей направлены в бюджет государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Меры принудительного исполнения отменены», — подытожили в пресс-службе УФССП региона.