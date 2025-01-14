Челябинцев научили избавляться от блох

Челябинский Роспотребнадзор: инсектициды не избавят жилье от блох

15 января 2025 в 10:52 Размер текста - 17 +

В жилье нужно обязательно выстирать весь текстиль Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Челябинской области порекомендовали комплексно подойти к избавлению жилья от блох. Как уточнили в пресс-службе регионального роспотребнадзора, инсектициды не способны устранить всю популяцию, нужна генеральная уборка со стиркой. «Современные инсектициды позволяют одержать победу над паразитами в кратчайшие сроки, однако гарантированного полного избавления не дают — блохи вполне могут появиться снова. Непременно следует произвести генеральную уборку квартиры, вымыв стены и пол», — уточнили в пресс-службе ведомства. Эксперты рекомендуют тщательно выстирать весь текстиль, в первую очередь подстилки для кошек и собак, а также обработать каждый закоулок. Блохи — это насекомые-паразиты, которые питаются кровью животных и людей. У блох нет крыльев, они не летают, а передвигаются, прыгая на высоту до 20 см и длину до 40 см. Хотя блохи не живут на людях, они могут наносить болезненные укусы. Блохи размножаются в укромных местах, откладывая яйца в коврах, подстилках и других уголках квартиры. Личинки, вылупившиеся из яиц, питаются органическими остатками, а затем окукливаются, превращаясь во взрослых особей, готовых к кровососанию. Укус блохи может вызвать зуд и отек, а также аллергические реакции на ферменты, содержащиеся в слюне насекомого. Эти паразиты могут переносить опасные заболевания, такие как бубонная чума, сибирская язва и туляремия. Хотя вероятность заражения от укуса блохи невысока, ежегодно фиксируются случаи заболеваний, связанных с этими насекомыми. Поэтому при подозрении на появление блох в квартире необходимо незамедлительно принимать меры. Для борьбы с блохами рекомендуется использовать современные инсектициды, такие как «Комбат», «Рейд» или «Раптор». Важно тщательно обработать все уголки и закоулки, где могут находиться яйца и личинки. Следует внимательно ознакомиться с инструкцией к препаратам и обработать все поверхности, включая мебель и полы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области порекомендовали комплексно подойти к избавлению жилья от блох. Как уточнили в пресс-службе регионального роспотребнадзора, инсектициды не способны устранить всю популяцию, нужна генеральная уборка со стиркой. «Современные инсектициды позволяют одержать победу над паразитами в кратчайшие сроки, однако гарантированного полного избавления не дают — блохи вполне могут появиться снова. Непременно следует произвести генеральную уборку квартиры, вымыв стены и пол», — уточнили в пресс-службе ведомства. Эксперты рекомендуют тщательно выстирать весь текстиль, в первую очередь подстилки для кошек и собак, а также обработать каждый закоулок. Блохи — это насекомые-паразиты, которые питаются кровью животных и людей. У блох нет крыльев, они не летают, а передвигаются, прыгая на высоту до 20 см и длину до 40 см. Хотя блохи не живут на людях, они могут наносить болезненные укусы. Блохи размножаются в укромных местах, откладывая яйца в коврах, подстилках и других уголках квартиры. Личинки, вылупившиеся из яиц, питаются органическими остатками, а затем окукливаются, превращаясь во взрослых особей, готовых к кровососанию. Укус блохи может вызвать зуд и отек, а также аллергические реакции на ферменты, содержащиеся в слюне насекомого. Эти паразиты могут переносить опасные заболевания, такие как бубонная чума, сибирская язва и туляремия. Хотя вероятность заражения от укуса блохи невысока, ежегодно фиксируются случаи заболеваний, связанных с этими насекомыми. Поэтому при подозрении на появление блох в квартире необходимо незамедлительно принимать меры. Для борьбы с блохами рекомендуется использовать современные инсектициды, такие как «Комбат», «Рейд» или «Раптор». Важно тщательно обработать все уголки и закоулки, где могут находиться яйца и личинки. Следует внимательно ознакомиться с инструкцией к препаратам и обработать все поверхности, включая мебель и полы.