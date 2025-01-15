В Челябинске водитель сбил коляску с младенцем

15 января 2025 в 14:22 Размер текста - 17 +

Мать с ребенком попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске возле дома №57а по улице 2-я Эльтонская водитель сбил коляску, в которой находился младенец. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, после произошедшего виновник скрылся, но был оперативно разыскан. «Водитель совершил наезд на детскую коляску с несовершеннолетним ребенком в сопровождении матери, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель впоследствии разыскан. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа в рамках административного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. Там отметили, что после аварии женщина обратилась в Госавтоинспекцию. Сотрудники установили автомобиль, а после и личность водителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске возле дома №57а по улице 2-я Эльтонская водитель сбил коляску, в которой находился младенец. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, после произошедшего виновник скрылся, но был оперативно разыскан. «Водитель совершил наезд на детскую коляску с несовершеннолетним ребенком в сопровождении матери, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель впоследствии разыскан. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа в рамках административного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. Там отметили, что после аварии женщина обратилась в Госавтоинспекцию. Сотрудники установили автомобиль, а после и личность водителя.