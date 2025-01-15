В Челябинске водитель сбил коляску с младенцем

В Челябинске возле дома №57а по улице 2-я Эльтонская водитель сбил коляску, в которой находился младенец. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, после произошедшего виновник скрылся, но был оперативно разыскан.
«Водитель совершил наезд на детскую коляску с несовершеннолетним ребенком в сопровождении матери, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель впоследствии разыскан. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа в рамках административного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска.
Там отметили, что после аварии женщина обратилась в Госавтоинспекцию. Сотрудники установили автомобиль, а после и личность водителя.
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