В Челябинске водитель сбил коляску с младенцем

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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, коляска, зима, мать, родитель
Мать с ребенком попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе Фото:

В Челябинске возле дома №57а по улице 2-я Эльтонская водитель сбил коляску, в которой находился младенец. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, после произошедшего виновник скрылся, но был оперативно разыскан.

«Водитель совершил наезд на детскую коляску с несовершеннолетним ребенком в сопровождении матери, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель впоследствии разыскан. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа в рамках административного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска.

Там отметили, что после аварии женщина обратилась в Госавтоинспекцию. Сотрудники установили автомобиль, а после и личность водителя.

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В Челябинске возле дома №57а по улице 2-я Эльтонская водитель сбил коляску, в которой находился младенец. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, после произошедшего виновник скрылся, но был оперативно разыскан. «Водитель совершил наезд на детскую коляску с несовершеннолетним ребенком в сопровождении матери, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель впоследствии разыскан. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа в рамках административного законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. Там отметили, что после аварии женщина обратилась в Госавтоинспекцию. Сотрудники установили автомобиль, а после и личность водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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