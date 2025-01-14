В Кыштыме Челябинской области задержана женщина, которая воспользовалась банковской картой подруги и оформила на нее 11 кредитов и дополнительную кредитку. Деньги она сняла и потратила на личные нужды, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В Кыштыме задержана местная жительница, оформившая 11 кредитов на подругу. Следователи ОМВД России „Кыштымский“ в отношении задержанной возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ, которые соединены в одно производство», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства рассказали, что жительница Кыштыма обратилась в дежурную часть с заявлением, что кто-то оформил на ее имя кредитную карту. Злоумышленницей оказалась 30-летняя ранее судимая подруга пострадавшей. Она одолжила у женщины карту и в приложении привязала ее к своему номеру телефона, а затем начала оформлять кредиты.
Женщина с февраля по август 2024 года получила 325 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды. Ее задержали по месту жительства.
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