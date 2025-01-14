14 января 2025

В Кыштыме задержали женщину, оформившую на подругу 11 кредитов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получила больше 300 тысяч рублей Фото:

В Кыштыме Челябинской области задержана женщина, которая воспользовалась банковской картой подруги и оформила на нее 11 кредитов и дополнительную кредитку. Деньги она сняла и потратила на личные нужды, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Кыштыме задержана местная жительница, оформившая 11 кредитов на подругу. Следователи ОМВД России „Кыштымский“ в отношении задержанной возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ, которые соединены в одно производство», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства рассказали, что жительница Кыштыма обратилась в дежурную часть с заявлением, что кто-то оформил на ее имя кредитную карту. Злоумышленницей оказалась 30-летняя ранее судимая подруга пострадавшей. Она одолжила у женщины карту и в приложении привязала ее к своему номеру телефона, а затем начала оформлять кредиты.

Женщина с февраля по август 2024 года получила 325 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды. Ее задержали по месту жительства.

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В Кыштыме Челябинской области задержана женщина, которая воспользовалась банковской картой подруги и оформила на нее 11 кредитов и дополнительную кредитку. Деньги она сняла и потратила на личные нужды, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В Кыштыме задержана местная жительница, оформившая 11 кредитов на подругу. Следователи ОМВД России „Кыштымский“ в отношении задержанной возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ, которые соединены в одно производство», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства рассказали, что жительница Кыштыма обратилась в дежурную часть с заявлением, что кто-то оформил на ее имя кредитную карту. Злоумышленницей оказалась 30-летняя ранее судимая подруга пострадавшей. Она одолжила у женщины карту и в приложении привязала ее к своему номеру телефона, а затем начала оформлять кредиты. Женщина с февраля по август 2024 года получила 325 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды. Ее задержали по месту жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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