Действовала целая преступная группа: изнанка уголовного дела в челябинском Минздраве

Фигуранты уголовного дела в челябинском минздраве пытались скрыть преступление

15 января 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Начальник третьего следственного отдела Виктор Штирц озвучил подробности уголовного дела в челябинском минздраве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В феврале 2022 года в Минздраве Челябинской области случился скандал на фоне закупок томографов во время COVID-19. Выяснилось, что техника была приобретена по завышенной стоимости, под следствие попали занимавший тогда пост замминистра Александр Кузнецов и бизнес-леди Елена Селищева. В хитрой схеме разбирались сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел. В преддверии дня образования Следственного комитета РФ начальник отдела Виктор Штирц озвучил детали уголовного дела. Вспоминая детали дела, Виктор Штирц отмечает, что на тот момент в стране бушевала пандемия COVID-19. Томографы были остро необходимы для выявления заболевания. Решение нажиться на беде — верх цинизма. «Население и вообще органы здравоохранения остро нуждались в томографах. При проведении проверочных мероприятий Контрольно-счетной палатой региона было выявлено достаточно серьезное завышение стоимости при закупке этого оборудования. Проведя первоначальные проверочные мероприятия, изучив представленные документы, проанализировав закупки аналогичного оборудования другими государственными учреждениями было выявлено, что, как правило, это оборудование в других регионах закупалось на порядок дешевле, нежели было приобретено у нас», — отметил Штирц. В преступную схему, по словам Виктора Штирца, вошли сразу несколько предпринимателей и должностные лица Минздрава. Руководила всеми действиями директор ЗАО «Медсервис-регион» Селищева. Дело в отношении Елены Селищевой вновь рассматривает Центральный райсуд Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Уже на стадии подготовительных мероприятий к осуществлению закупки техническое задание, конкурсная документация разрабатывались в нарушение требований закона не сотрудниками Министерства здравоохранения, а были представлены им представителями предпринимателей — будущих поставщиков. Таким образом, фактически, марка производителя и будущая стоимость закупки была изначально определена самими предпринимателями. Закупить оборудование иных производителей исходя из сформированной документации было невозможно. При этом все фирмы, фигурировавшие в документах, как потенциальные поставщики томографов, были аффилированы между собой и фактически управлялись одними лицами. По этой причине ни о какой справедливой цене на закупаемое Минздравом оборудование речи быть не могло», — рассказал руководитель отдела. Средняя цена закупки томографа непосредственно у производителя в тот период, по словам Штирца, составляла около 20 млн рублей. В данном случае оборудование закупалось по стоимости, почти в два раза ее превышающей. «При анализе аналогичных закупок в других регионах мы увидели, что в стране томографы в учреждения здравоохранения поставлялись по стоимости значительно ниже, чем у нас в области. Вместе с тем Министерством здравоохранения Челябинской области контракты на поставку были заключены по стоимости 46-47 млн рублей за один томограф, то есть практически в два раза выше стоимости производителя. При этом изначально осуществление закупки планировалось и вовсе по стоимости порядка 60 млн рублей за единицу оборудования», — рассказал начальник отдела. Новость по теме Челябинскую бизнес-леди подозревают в хищении 85 млн рублей По словам начальника отдела, когда следственная группа углубилась в детали дела, было выявлено, что общая стоимость ущерба в результате завышения стоимости при заключении контракта превысила 80 млн рублей. Эта сумма на то время была эквивалента стоимости нескольких томографов, которые тогда можно было на эти деньги дополнительно приобрести и поставить в медучреждения области. «При надлежащем подходе и соблюдении требований закона при проведении закупочных мероприятий и томографы были бы приобретены, мы считаем, гораздо дешевле, и поставить их можно было, как мне кажется, в более оперативные сроки и в большем количестве», — заявил Виктор Штирц. В закупочных процедурах участвовало несколько организаций. Была составлена техническая документация, соответствующая требованиям закона. Казалось бы — все в норме. Если бы не завышенная в несколько раз стоимость. На это и обратили внимание представители контролирующих органов. «Повторюсь, что, когда начали распутывать этот клубок, выяснилось, что организации, участвующие в закупке — аффилированы между собой, техническая документация отвечает только выгодным им требованиям к оборудованию. Это фактически исключало возможность других поставщиков участвовать в конкурентных процедурах и заключить контракт на поставку оборудования», — объяснил Виктор Штирц. Стоимость закупленных томографов, за которые расплатились из бюджета области, была взята, грубо говоря, из головы. Поставщик предоставил в министерство ряд фиктивных документов для обоснования цены, в которых обозначил определенную им самим цену. Чиновники же Минздрава вопреки требованиям закона не стали самостоятельно определять рыночную стоимость оборудования. В связи с чем в дальнейшем именно определенная самим поставщиком цена без какого-либо экономического обоснования и была прописана в заключенных контрактах. Виктор Штирц особо отметил заслугу в раскрытии дела своего подчиненного — следователя Александра Завьялова. По словам начальника отдела, сотрудник проделал огромный объем работы. «В ходе обысков был изъят просто колоссальный объем документов, электронных носителей. Следователем весь этот пласт информации анализировался фактически без перерыва на сон. Каждый документ им был внимательно изучен», — рассказал Виктор Штирц. Благодаря этому на изъятых флеш-картах были найдены важные улики — бланки, письма, документы, свидетельствовавшие о тесной связи организаций, участвовавших в закупках. Другим фактором, повлиявшим на успешное расследование дела, Виктор Штирц назвал межведомственное взаимодействие. «Оперативное сопровождение по делу осуществляли органы федеральной службы безопасности, а также ГУ МВД региона. Сотрудники этих ведомств на протяжении всего следствия оказывали максимальную поддержку следователю в расследовании дела. Работа следственно-оперативной группой велась максимально целенаправленно и наступательно, что в результате и позволило добыть достаточно серьезный объем доказательств. Большую помощь оказали нам и специалисты КСП, УФАС, ФНС, Росфинмониторинга, проведя в рамках расследования серьезную аналитическую работу по запросам следователя. Формального подхода не было ни от одной службы, все проявили максимальную отдачу», — отметил офицер. Вспоминая про следственные действия во время расследования дела, Виктор Штирц отметил, что фигуранты старались максимально скрыть следы преступления. На контакт никто из них не шел. Лишь после предъявления собранных следователем доказательств сложился откровенный разговор. «Информацию добыть было достаточно сложно. Доступ к сведениям, хранившимся на изъятых у предпринимателей серверах, был зашифрован. Работники фирм-поставщиков об обстоятельствах заключения контрактов хранили молчание. Представители бизнеса, скажем так, были максимально заинтересованы, чтобы не раскрывать детали своих действий», — вспомнил Штирц. Виктор Штирц отметил, что в деле о махинациях с закупками в Минздраве области челябинские следователи смогли разобраться достаточно досконально. Приобретенный опыт в настоящее время активно используется ими и в расследовании иных фактов злоупотреблений и хищении при проведении чиновниками закупочных процедур. Виктор Штирц воспользовался случаем и поздравил своих коллег с Днем образования Следственного комитета РФ. Он пожелал им оставаться профессионалами. Виктор Штирц поздравил коллег с Днем образования Следственного комитета РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Своим коллегам хочу пожелать быть настоящими профессионалами, любить свое дело, чтобы тот тяжелый труд, которым мы занимаемся, каждому приносил удовлетворение. Ну, а самое главное, чтобы несмотря на напряженный график всем нам хватало времени уделять внимание и заботу своим родным и близким людям. Ну и, конечно, получать их в ответ», — поздравил коллег Штирц. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям. Желаем сотрудникам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 2022 года в Минздраве Челябинской области случился скандал на фоне закупок томографов во время COVID-19. Выяснилось, что техника была приобретена по завышенной стоимости, под следствие попали занимавший тогда пост замминистра Александр Кузнецов и бизнес-леди Елена Селищева. В хитрой схеме разбирались сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел. В преддверии дня образования Следственного комитета РФ начальник отдела Виктор Штирц озвучил детали уголовного дела. Вспоминая детали дела, Виктор Штирц отмечает, что на тот момент в стране бушевала пандемия COVID-19. Томографы были остро необходимы для выявления заболевания. Решение нажиться на беде — верх цинизма. «Население и вообще органы здравоохранения остро нуждались в томографах. При проведении проверочных мероприятий Контрольно-счетной палатой региона было выявлено достаточно серьезное завышение стоимости при закупке этого оборудования. Проведя первоначальные проверочные мероприятия, изучив представленные документы, проанализировав закупки аналогичного оборудования другими государственными учреждениями было выявлено, что, как правило, это оборудование в других регионах закупалось на порядок дешевле, нежели было приобретено у нас», — отметил Штирц. В преступную схему, по словам Виктора Штирца, вошли сразу несколько предпринимателей и должностные лица Минздрава. Руководила всеми действиями директор ЗАО «Медсервис-регион» Селищева. «Уже на стадии подготовительных мероприятий к осуществлению закупки техническое задание, конкурсная документация разрабатывались в нарушение требований закона не сотрудниками Министерства здравоохранения, а были представлены им представителями предпринимателей — будущих поставщиков. Таким образом, фактически, марка производителя и будущая стоимость закупки была изначально определена самими предпринимателями. Закупить оборудование иных производителей исходя из сформированной документации было невозможно. При этом все фирмы, фигурировавшие в документах, как потенциальные поставщики томографов, были аффилированы между собой и фактически управлялись одними лицами. По этой причине ни о какой справедливой цене на закупаемое Минздравом оборудование речи быть не могло», — рассказал руководитель отдела. Средняя цена закупки томографа непосредственно у производителя в тот период, по словам Штирца, составляла около 20 млн рублей. В данном случае оборудование закупалось по стоимости, почти в два раза ее превышающей. «При анализе аналогичных закупок в других регионах мы увидели, что в стране томографы в учреждения здравоохранения поставлялись по стоимости значительно ниже, чем у нас в области. Вместе с тем Министерством здравоохранения Челябинской области контракты на поставку были заключены по стоимости 46-47 млн рублей за один томограф, то есть практически в два раза выше стоимости производителя. При этом изначально осуществление закупки планировалось и вовсе по стоимости порядка 60 млн рублей за единицу оборудования», — рассказал начальник отдела. По словам начальника отдела, когда следственная группа углубилась в детали дела, было выявлено, что общая стоимость ущерба в результате завышения стоимости при заключении контракта превысила 80 млн рублей. Эта сумма на то время была эквивалента стоимости нескольких томографов, которые тогда можно было на эти деньги дополнительно приобрести и поставить в медучреждения области. «При надлежащем подходе и соблюдении требований закона при проведении закупочных мероприятий и томографы были бы приобретены, мы считаем, гораздо дешевле, и поставить их можно было, как мне кажется, в более оперативные сроки и в большем количестве», — заявил Виктор Штирц. В закупочных процедурах участвовало несколько организаций. Была составлена техническая документация, соответствующая требованиям закона. Казалось бы — все в норме. Если бы не завышенная в несколько раз стоимость. На это и обратили внимание представители контролирующих органов. «Повторюсь, что, когда начали распутывать этот клубок, выяснилось, что организации, участвующие в закупке — аффилированы между собой, техническая документация отвечает только выгодным им требованиям к оборудованию. Это фактически исключало возможность других поставщиков участвовать в конкурентных процедурах и заключить контракт на поставку оборудования», — объяснил Виктор Штирц. Стоимость закупленных томографов, за которые расплатились из бюджета области, была взята, грубо говоря, из головы. Поставщик предоставил в министерство ряд фиктивных документов для обоснования цены, в которых обозначил определенную им самим цену. Чиновники же Минздрава вопреки требованиям закона не стали самостоятельно определять рыночную стоимость оборудования. В связи с чем в дальнейшем именно определенная самим поставщиком цена без какого-либо экономического обоснования и была прописана в заключенных контрактах. Виктор Штирц особо отметил заслугу в раскрытии дела своего подчиненного — следователя Александра Завьялова. По словам начальника отдела, сотрудник проделал огромный объем работы. «В ходе обысков был изъят просто колоссальный объем документов, электронных носителей. Следователем весь этот пласт информации анализировался фактически без перерыва на сон. Каждый документ им был внимательно изучен», — рассказал Виктор Штирц. Благодаря этому на изъятых флеш-картах были найдены важные улики — бланки, письма, документы, свидетельствовавшие о тесной связи организаций, участвовавших в закупках. Другим фактором, повлиявшим на успешное расследование дела, Виктор Штирц назвал межведомственное взаимодействие. «Оперативное сопровождение по делу осуществляли органы федеральной службы безопасности, а также ГУ МВД региона. Сотрудники этих ведомств на протяжении всего следствия оказывали максимальную поддержку следователю в расследовании дела. Работа следственно-оперативной группой велась максимально целенаправленно и наступательно, что в результате и позволило добыть достаточно серьезный объем доказательств. Большую помощь оказали нам и специалисты КСП, УФАС, ФНС, Росфинмониторинга, проведя в рамках расследования серьезную аналитическую работу по запросам следователя. Формального подхода не было ни от одной службы, все проявили максимальную отдачу», — отметил офицер. Вспоминая про следственные действия во время расследования дела, Виктор Штирц отметил, что фигуранты старались максимально скрыть следы преступления. На контакт никто из них не шел. Лишь после предъявления собранных следователем доказательств сложился откровенный разговор. «Информацию добыть было достаточно сложно. Доступ к сведениям, хранившимся на изъятых у предпринимателей серверах, был зашифрован. Работники фирм-поставщиков об обстоятельствах заключения контрактов хранили молчание. Представители бизнеса, скажем так, были максимально заинтересованы, чтобы не раскрывать детали своих действий», — вспомнил Штирц. Виктор Штирц отметил, что в деле о махинациях с закупками в Минздраве области челябинские следователи смогли разобраться достаточно досконально. Приобретенный опыт в настоящее время активно используется ими и в расследовании иных фактов злоупотреблений и хищении при проведении чиновниками закупочных процедур. Виктор Штирц воспользовался случаем и поздравил своих коллег с Днем образования Следственного комитета РФ. Он пожелал им оставаться профессионалами. «Своим коллегам хочу пожелать быть настоящими профессионалами, любить свое дело, чтобы тот тяжелый труд, которым мы занимаемся, каждому приносил удовлетворение. Ну, а самое главное, чтобы несмотря на напряженный график всем нам хватало времени уделять внимание и заботу своим родным и близким людям. Ну и, конечно, получать их в ответ», — поздравил коллег Штирц. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям. Желаем сотрудникам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!