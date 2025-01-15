Сотрудники ИТ-компаний могут получить отсрочку от призыва через Госуслуги

С 21 января по 5 февраля 2025 года сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут подавать заявки на отсрочку от призыва на военную службу через портал Госуслуги. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, срок подачи заявлений продлен до 6 марта, сообщили в Минцифры России.
«С 21 января до 5 февраля сотрудники ИТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы. В весеннем призыве 2025 года предусмотрены новые сроки подачи заявки для граждан, состоящих на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему. Они могут сделать это до 6 марта», — написали в telegram-канале ведомства.
Работодатели будут видеть заявки на отсрочку в своих личных кабинетах на Госуслугах. Они должны проверить правильность данных сотрудников и подтвердить их. Если сотрудник не отправит свою заявку самостоятельно, организация может включить его в список на отсрочку.
Также установлены дополнительные сроки для отправки списков в Минцифры: до 9 февраля для основной территории и до 11 марта для Крайнего Севера. После проверки Минцифры передаст информацию в Минобороны, а призывная комиссия будет принимать решения по отсрочкам с 1 апреля по 15 июля, для Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля.
Критерии включения специалистов в списки следующие: необходимо быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 30 лет, трудоустроенным по трудовому договору с обычной продолжительностью рабочего дня. Также требуется наличие высшего образования по одной из специализаций, указанных в перечне. Специалист должен работать не менее 11 месяцев в году, предшествующему дате начала призыва, в ИТ-компании, аккредитованной до 9 февраля 2025 года, а для компаний, расположенных на Крайнем Севере, аккредитация должна быть получена до 11 марта 2025 года. Отмечается, что требования к стажу работы не распространяются на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания высшего учебного заведения.
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