Зимняя Ильменка, бесплатные концерты и ретро-вечеринка: куда сходить в Челябинске в январе. Афиша

В Челябинске в январе пройдут Ильменский фестиваль и концерт Ярушина

11 января 2025

Бард Олег Митяев выступит на зимнем Ильменском фестивале в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый месяц года в Челябинске будет насыщен тематическими вечеринками, бесплатными концертами и кинопоказами. В конце января пройдут два музыкальных фестиваля, а также различные мастер-классы. Об этих и других культурно-развлекательных мероприятиях — в материале URA.RU. Танцы, музыка, диджеи: для любителей шумного отдыха Вечеринки Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» В арт-оранжерее в январе пройдет серия вечеринок «Пятничный вайб». Каждую пятницу: 17, 24 и 31 января гостей будут ждать танцы, диджей-сеты, фотосессии и угощения. Цена за вход — 500 рублей. Ресторан «Максимилианс» Более пяти разных вечеринок пройдут в Челябинске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мероприятие «Баварские радости» с битвой за корону состоится 11 января. Ретро-вечеринка с хитами 70-х, 80-х и 90-х пройдет 18 января. Татьянин день отметят в заведении 25 января. На праздник пригласят студентов. Макс Фест «Китайский Новый год» с ведущими, подарками и различными шоу устроят 31 января. Для участия необходимо забронировать столик, а также оплатить музыкальное сопровождение — 350 рублей. «Галактика развлечений» Вечеринка Jump пройдет 18 января. На одном мероприятии выступят девять диджеев: Miroshkin, Danish, Couszy, Jilazz, Slam, Flaky, Uhartsev, Lenssa и Prestige. Стоимость билета — от 499 рублей. Концерты Концерт бывшего солиста группы «Ариэль» Концерт экс-солиста группы «Ариэль» Валерия Ярушина состоится 17 января в концертном зале имени Прокофьева. Гости смогут вживую услышать песни: «Зимы и весны», «Обращение к России», «Казачка», «Жалость», «Леночка», «Звезда Ариэль» и множество других. Также ожидается появление музыканта Валерия Дайнеко. Стоимость посещения концерта — от 700 рублей. Талантливые челябинцы часто выступают в барах, ресторанах и пабах города Фото: Дарья Попова © URA.RU Паб «The Бочка» Выступления группы «ВИА Лето» состоятся 11 и 24 января. Кавер-группа Jet Cadence проведет вечера 17 и 31 января. Рок-концерт с танцами устроит группа The Fineders 18 января. Еще одна кавер-группа «Знакомые» споет популярные треки 25 января. Harat’s PUB Кавер-группы «Кафе Улыбка» будет сопровождать вечера 11 и 17 января. Дуэт Get Back выступит для гостей паба 15 января. Концерт рок-музыканта Павла Червякова состоится 22 января. Группа Rolex и кавер-группа «Макинтош» выступят 25 и 31 января соответственно. Фестивали В клубе Ozz 19 января группа «Каsтет» организует зимний рок-фест. В рамках программы на сцене выступят такие группы: NAKATANI, Hold Me, Gloomy Crows и The Mute. Билет обойдется в 400-500 рублей. Основатель Ильменки Олег Митяев появится на каждом мероприятии фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зимний Ильменский фестиваль будет проходить два дня — 24 и 25 января. Концерт первого дня пройдет в ЮУрГГПУ и будет посвящен студентам. На сцене выступят: народный артист РФ Олег Митяев, лидер группы «Green Band», ансамбль «Джаз-отель» и другие. На 25 января запланирован гала-концерт «Связь поколений». Он состоится в концертном зале имени Прокофьева. Цена билета — 700 рублей. В январе залы заполнятся бесплатными кинопоказами Кофейня «Кофе и Книги» На первом бесплатном киновечере 15 января покажут фильм «Таксист». Кинокартину про основателя сети ресторанов McDonald`s Рэя Крока представят 22 января. Фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» о судьбе парочки Гэтсби и Эшли покажут 29 января. Киноцентр Оболенского Множество фильмов можно посмотреть бесплатно в киноцентре Оболенского Фото: Размик Закарян © URA.RU Историю о диджеях пиратского радиошоу 60-х покажут 13 января. Показ фильма «Водная жизнь» на английском состоится 15 января. Трагическую историю торговца Горио по роману Оноре де Бальзака представят 17 января. Фильм «Химера» покажут 18 января, а «Молчание» — 19 января. В честь дня рождения Леонида Оболенского 23 января выведут на экраны фильм с его участием «На исходе лета». Показ кинокартины «Пришелец», которую сняли в Челябинской области, пройдет 25 января. Мастер-классы для разных возрастов Для детей В кулинарной студии «Пармезан» 12 января школьников будут учить готовить кесадилью с курицей и шоколадный трайфл, пасту с курицей и панкейки приготовят 19 января, а куриные тефтели с картофелем 26 января соответственно. Стоимость одного мастер-класса — 1300 рублей. Детей научат делать пряничные домики Фото: Дарья Попова © URA.RU В Публичной библиотеке 14 января научат делать пряничные изделия: домики, печенье и другие формы. Участие бесплатное. Там же 18 января состоится бесплатное семейное занятие йогой. В кондитерской «Высший Вкус» 12 января пройдет мастер-класс по декору новогоднего печенья. Стоимость участия — 500 рублей. Для взрослых Рисование красным вином устроят в ART.Studio74 12 января. Рисование красным вином устроят в ART.Studio74 12 января. Участников занятия будут обучать необычному способу экспрессии в картинах. Стоимость — 1800 рублей. Блюда различных кухонь мира приготовят на мастер-классах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Грузинское застолье» устроят в кулинарной школе «Пармезан». Салат с баклажанами, люля-кебаб, пахлаву приготовят 12 января. Блюда на Старый Новый год научат готовить 14 января. Гастрономический ужин с салатом из мидий, корейкой и десертом проведут 26 января. Стоимость участия — 2350 рублей. В кулинарном пространстве «Рататуй» мастер-класс «Континентальный» проведут 15 января. В меню: салат с прошутто, ризотто и тарталетки с брусникой. Блюда европейской кухни научат готовить 22 января, блюда грузинской кухни — 26 января. День стейков в «Рататуе» запланирован на 29 января. Стоимость каждого из этих занятий — 2990 рублей.

