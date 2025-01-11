11 января 2025
10 января 2025

Челябинцы массово меняют отдых за рубежом на туры по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Алтая. Алтай, лето, природа, горы, алтай
Туристы стали выбирать отдых на курортах России чаще Фото:

Туристы из Челябинска массово выбирают туры по России, предпочитая отечественные курорты зарубежным. Как сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов, треть клиентов просят подобрать места для отпуска в пределах страны. Куда лучше всего лететь весной и где отдыхали челябинцы в новогодние каникулы — в материале URA.RU.

«Примерно треть туров, приобретаемых челябинцам, по России. Путешествия по России в целом растут темпами быстрее, чем за границу. Спрос постоянно увеличивается и, думаю, что скоро их доля приблизится к половине от всех путешествий», — заявил URA.RU Садуртинов.

Кавказские горы в окрестностях Эльбруса
Российские курорты занимают около 33% спроса
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Эксперт уточнил, несколько лет остается неизменной пятерка наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань и Сочи. Как отметила директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова, в новогодние каникулы челябинцы чаще всего летали на Алтай, к Байкалу, в Красную Поляну и Санкт-Петербург. Продажи экскурсионных туров, включая Кавказ, ожидаются и весной.

«Продвижение местного туризма — это правильно, потому что у нас, в России, есть что посмотреть. Так, набирает обороты Сибирь. На днях из Новосибирска вернулся турист. Он в полном восторге. Это неожиданное, новое направление», — поделился с URA.RU Садуртинов.

Куда лучше лететь весной

Озеро Байкал.
Для отдыха на Байкале советуют выбирать туры в марте и апреле
Фото:

Как отметили в «Слетать.ру», на весенних каникулах рекомендуются туры на Байкал, в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москву. В Sunmar советуют также отправиться на Алтай и в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Азербайджан и Армению.

В среднем, стоимость тура из Челябинска на популярные направления обойдется в 60 — 70 тысяч на двоих с завтраками за неделю. Однако, стоимость тура на набирающие популярность Алтай и Байкал дороже. Причина, в основном, в перелете.

«Март — апрель — это лучшее время для путешествий на Байкал. Снег сдувает со льда и открывается картина, как на фотографиях: с потрескавшимся льдом и пузырьками. В Петербурге уже не будет промозглой зимней погоды, а в Минводах, на источниках уже будет глубокая весна во всей красе», — объяснил URA.RU Садуртинов.

Садуртинов отметил, что отдых в Новосибирске и Красноярске выйдет бюджетным, относительно Алтая, Камчатки или Сахалина. Путешествие обойдется в ту же стоимость, что и популярные направления.

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Туристы из Челябинска массово выбирают туры по России, предпочитая отечественные курорты зарубежным. Как сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов, треть клиентов просят подобрать места для отпуска в пределах страны. Куда лучше всего лететь весной и где отдыхали челябинцы в новогодние каникулы — в материале URA.RU. «Примерно треть туров, приобретаемых челябинцам, по России. Путешествия по России в целом растут темпами быстрее, чем за границу. Спрос постоянно увеличивается и, думаю, что скоро их доля приблизится к половине от всех путешествий», — заявил URA.RU Садуртинов. Эксперт уточнил, несколько лет остается неизменной пятерка наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань и Сочи. Как отметила директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова, в новогодние каникулы челябинцы чаще всего летали на Алтай, к Байкалу, в Красную Поляну и Санкт-Петербург. Продажи экскурсионных туров, включая Кавказ, ожидаются и весной. Как отметили в «Слетать.ру», на весенних каникулах рекомендуются туры на Байкал, в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москву. В Sunmar советуют также отправиться на Алтай и в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Азербайджан и Армению. В среднем, стоимость тура из Челябинска на популярные направления обойдется в 60 — 70 тысяч на двоих с завтраками за неделю. Однако, стоимость тура на набирающие популярность Алтай и Байкал дороже. Причина, в основном, в перелете. Садуртинов отметил, что отдых в Новосибирске и Красноярске выйдет бюджетным, относительно Алтая, Камчатки или Сахалина. Путешествие обойдется в ту же стоимость, что и популярные направления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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