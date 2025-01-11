Челябинцы массово меняют отдых за рубежом на туры по России

12 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Туристы стали выбирать отдых на курортах России чаще Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Туристы из Челябинска массово выбирают туры по России, предпочитая отечественные курорты зарубежным. Как сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов, треть клиентов просят подобрать места для отпуска в пределах страны. Куда лучше всего лететь весной и где отдыхали челябинцы в новогодние каникулы — в материале URA.RU. «Примерно треть туров, приобретаемых челябинцам, по России. Путешествия по России в целом растут темпами быстрее, чем за границу. Спрос постоянно увеличивается и, думаю, что скоро их доля приблизится к половине от всех путешествий», — заявил URA.RU Садуртинов. Российские курорты занимают около 33% спроса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперт уточнил, несколько лет остается неизменной пятерка наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань и Сочи. Как отметила директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова, в новогодние каникулы челябинцы чаще всего летали на Алтай, к Байкалу, в Красную Поляну и Санкт-Петербург. Продажи экскурсионных туров, включая Кавказ, ожидаются и весной. «Продвижение местного туризма — это правильно, потому что у нас, в России, есть что посмотреть. Так, набирает обороты Сибирь. На днях из Новосибирска вернулся турист. Он в полном восторге. Это неожиданное, новое направление», — поделился с URA.RU Садуртинов. Куда лучше лететь весной Для отдыха на Байкале советуют выбирать туры в марте и апреле Фото: Антон Артемьев © URA.RU Как отметили в «Слетать.ру», на весенних каникулах рекомендуются туры на Байкал, в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москву. В Sunmar советуют также отправиться на Алтай и в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Азербайджан и Армению. В среднем, стоимость тура из Челябинска на популярные направления обойдется в 60 — 70 тысяч на двоих с завтраками за неделю. Однако, стоимость тура на набирающие популярность Алтай и Байкал дороже. Причина, в основном, в перелете. «Март — апрель — это лучшее время для путешествий на Байкал. Снег сдувает со льда и открывается картина, как на фотографиях: с потрескавшимся льдом и пузырьками. В Петербурге уже не будет промозглой зимней погоды, а в Минводах, на источниках уже будет глубокая весна во всей красе», — объяснил URA.RU Садуртинов. Садуртинов отметил, что отдых в Новосибирске и Красноярске выйдет бюджетным, относительно Алтая, Камчатки или Сахалина. Путешествие обойдется в ту же стоимость, что и популярные направления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристы из Челябинска массово выбирают туры по России, предпочитая отечественные курорты зарубежным. Как сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов, треть клиентов просят подобрать места для отпуска в пределах страны. Куда лучше всего лететь весной и где отдыхали челябинцы в новогодние каникулы — в материале URA.RU. «Примерно треть туров, приобретаемых челябинцам, по России. Путешествия по России в целом растут темпами быстрее, чем за границу. Спрос постоянно увеличивается и, думаю, что скоро их доля приблизится к половине от всех путешествий», — заявил URA.RU Садуртинов. Эксперт уточнил, несколько лет остается неизменной пятерка наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань и Сочи. Как отметила директор компании Sunmar Эльвира Зайнетдинова, в новогодние каникулы челябинцы чаще всего летали на Алтай, к Байкалу, в Красную Поляну и Санкт-Петербург. Продажи экскурсионных туров, включая Кавказ, ожидаются и весной. Как отметили в «Слетать.ру», на весенних каникулах рекомендуются туры на Байкал, в Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москву. В Sunmar советуют также отправиться на Алтай и в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Азербайджан и Армению. В среднем, стоимость тура из Челябинска на популярные направления обойдется в 60 — 70 тысяч на двоих с завтраками за неделю. Однако, стоимость тура на набирающие популярность Алтай и Байкал дороже. Причина, в основном, в перелете. Садуртинов отметил, что отдых в Новосибирске и Красноярске выйдет бюджетным, относительно Алтая, Камчатки или Сахалина. Путешествие обойдется в ту же стоимость, что и популярные направления.