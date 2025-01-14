Систему с данными о полях и посевах запатентовали челябинские ученые

15 января 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

С помощью платформы-интегратора можно выявить экономически привлекательные участки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Систему «УралГИС Агро» с данными 22 сельских районов Челябинской области запатентовали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом 15 января URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Платформа-интегратор „УралГИС Агро“ предназначена для всех, кто интересуется землями сельскохозяйственного назначения. В систему загружены данные по 22 сельским районам Челябинской области: спутниковые снимки, границы земельных участков, пашни, леса, населенные пункты», — рассказали URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ. Карты выполнены «послойно»: муниципальные земли, частные, федеральные. Пользователи могут проверить состояние выбранного участка — обрабатывается земля или она заброшена, граничит ли с лесом. «Если через спутник замечено возгорание, на карту наносится „термоточка“, нажав на которую можно узнать владельца или арендатора участка и оперативно с ним связаться. Данные обновляются два раза в сутки», — пояснила директор НОЦ «Геоинформационные системы» Валентина Максимова. Разработка ученых из Челябинска позволяет в режиме реального времени показывать все изменения: как расширяются населенные пункты, какие культуры посеяны на полях, какие участки продали. Данные в систему также вносят агропроизводители и районные управления сельского хозяйства. Космические снимки обновляются раз в две недели. Их качество настолько хорошее, что можно увидеть распаханный сенокос или добычу песка на участке. С помощью платформы-интегратора можно выявить экономически привлекательные участки, которые станут интересные для потенциального инвестора. «Платформа учитывает ключевые факторы: насколько это свободный участок, кому принадлежит, близко или далеко находится от дороги, водоема, зернохранилища, заправки», — говорит Максимова. В систему «УралГИС Агро» заведены карты химического состава почвы, и даже такое понятие как «всхолмленность». Одним нажатием кнопки инвестор может посчитать экономику поля: какие культуры на нем лучше сажать, какие удобрения вносить. Разработку ученых ЮУрГУ высоко оценили сотрудники профильных ведомств. Систему «УралГИС Агро» можно масштабировать на всю Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Систему «УралГИС Агро» с данными 22 сельских районов Челябинской области запатентовали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом 15 января URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Платформа-интегратор „УралГИС Агро“ предназначена для всех, кто интересуется землями сельскохозяйственного назначения. В систему загружены данные по 22 сельским районам Челябинской области: спутниковые снимки, границы земельных участков, пашни, леса, населенные пункты», — рассказали URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ. Карты выполнены «послойно»: муниципальные земли, частные, федеральные. Пользователи могут проверить состояние выбранного участка — обрабатывается земля или она заброшена, граничит ли с лесом. «Если через спутник замечено возгорание, на карту наносится „термоточка“, нажав на которую можно узнать владельца или арендатора участка и оперативно с ним связаться. Данные обновляются два раза в сутки», — пояснила директор НОЦ «Геоинформационные системы» Валентина Максимова. Разработка ученых из Челябинска позволяет в режиме реального времени показывать все изменения: как расширяются населенные пункты, какие культуры посеяны на полях, какие участки продали. Данные в систему также вносят агропроизводители и районные управления сельского хозяйства. Космические снимки обновляются раз в две недели. Их качество настолько хорошее, что можно увидеть распаханный сенокос или добычу песка на участке. С помощью платформы-интегратора можно выявить экономически привлекательные участки, которые станут интересные для потенциального инвестора. «Платформа учитывает ключевые факторы: насколько это свободный участок, кому принадлежит, близко или далеко находится от дороги, водоема, зернохранилища, заправки», — говорит Максимова. В систему «УралГИС Агро» заведены карты химического состава почвы, и даже такое понятие как «всхолмленность». Одним нажатием кнопки инвестор может посчитать экономику поля: какие культуры на нем лучше сажать, какие удобрения вносить. Разработку ученых ЮУрГУ высоко оценили сотрудники профильных ведомств. Систему «УралГИС Агро» можно масштабировать на всю Россию.