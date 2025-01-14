Челябинец избил кассира магазина низких цен
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, пьяный мужчина избил кассира в магазине низких цен. Как сообщили в пресс-службе частной охраны «Варяг», молодого человека задержали.
«Пьяный молодой человек избил кассира в сетевом магазине низких цен. С парнем теперь разбираются сотрудники полиции», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в Копейске 14 января. Как уточнили в пресс-службе ЧОПа, челябинец устроил дебош на Польской улице.
Молодого человека задержали и передали полиции
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