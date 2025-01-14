14 января 2025

Пьяный челябинец накинулся на кассира в магазине низких цен. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец избил кассира магазина низких цен
Челябинец избил кассира магазина низких цен Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, пьяный мужчина избил кассира в магазине низких цен. Как сообщили в пресс-службе частной охраны «Варяг», молодого человека задержали.

«Пьяный молодой человек избил кассира в сетевом магазине низких цен. С парнем теперь разбираются сотрудники полиции», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Копейске 14 января. Как уточнили в пресс-службе ЧОПа, челябинец устроил дебош на Польской улице.

Молодого человека задержали и передали полиции
Молодого человека задержали и передали полиции
Фото:

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, пьяный мужчина избил кассира в магазине низких цен. Как сообщили в пресс-службе частной охраны «Варяг», молодого человека задержали. «Пьяный молодой человек избил кассира в сетевом магазине низких цен. С парнем теперь разбираются сотрудники полиции», — сообщается в паблике «ВАРЯГ технологии безопасности» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в Копейске 14 января. Как уточнили в пресс-службе ЧОПа, челябинец устроил дебош на Польской улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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