12 октября 2023

В Челябинске ожидаются изменения в маршрутах общественного транспорта

В Челябинске на рейсы вернутся троллейбусы №5, №7, №12, №16 и трамвай №20
© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, троллейбус, 75лет победы
В связи с завершением ремонтных работ троллейбусы и трамвай возвращаются на маршруты Фото:

В Челябинске с 16 октября возобновятся рейсы троллейбусов до АМЗ и трамвай до Областной больницы. Также будет запущен новый маршрут трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе переводчика.

«Завершается капремонт трамвайных путей на улице Труда и Свердловском проспекте, также модернизация контактной сети на улицах Воровского и Блюхера. Поэтому с 16 октября возобновится движение троллейбусов до АМЗ и трамваев до Областной больницы», — уточнили в пресс-службе.

Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 поедут по своим обычным маршрутам. Трамвай №20 выйдет на рейсы от ЧМК до Областной больницы. Кроме того, будет запущен новый маршрут трамвая №2 от ЧЭМК до Областной больницы. 15 октября — последний день работы автобуса КМ.

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В Челябинске с 16 октября возобновятся рейсы троллейбусов до АМЗ и трамвай до Областной больницы. Также будет запущен новый маршрут трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе переводчика. «Завершается капремонт трамвайных путей на улице Труда и Свердловском проспекте, также модернизация контактной сети на улицах Воровского и Блюхера. Поэтому с 16 октября возобновится движение троллейбусов до АМЗ и трамваев до Областной больницы», — уточнили в пресс-службе. Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 поедут по своим обычным маршрутам. Трамвай №20 выйдет на рейсы от ЧМК до Областной больницы. Кроме того, будет запущен новый маршрут трамвая №2 от ЧЭМК до Областной больницы. 15 октября — последний день работы автобуса КМ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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