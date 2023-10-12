В Челябинске ожидаются изменения в маршрутах общественного транспорта

В Челябинске на рейсы вернутся троллейбусы №5, №7, №12, №16 и трамвай №20

13 октября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

В связи с завершением ремонтных работ троллейбусы и трамвай возвращаются на маршруты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 16 октября возобновятся рейсы троллейбусов до АМЗ и трамвай до Областной больницы. Также будет запущен новый маршрут трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе переводчика. «Завершается капремонт трамвайных путей на улице Труда и Свердловском проспекте, также модернизация контактной сети на улицах Воровского и Блюхера. Поэтому с 16 октября возобновится движение троллейбусов до АМЗ и трамваев до Областной больницы», — уточнили в пресс-службе. Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 поедут по своим обычным маршрутам. Трамвай №20 выйдет на рейсы от ЧМК до Областной больницы. Кроме того, будет запущен новый маршрут трамвая №2 от ЧЭМК до Областной больницы. 15 октября — последний день работы автобуса КМ.

В Челябинске с 16 октября возобновятся рейсы троллейбусов до АМЗ и трамвай до Областной больницы. Также будет запущен новый маршрут трамвая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе переводчика. «Завершается капремонт трамвайных путей на улице Труда и Свердловском проспекте, также модернизация контактной сети на улицах Воровского и Блюхера. Поэтому с 16 октября возобновится движение троллейбусов до АМЗ и трамваев до Областной больницы», — уточнили в пресс-службе. Троллейбусы №5, №7, №12 и №16 поедут по своим обычным маршрутам. Трамвай №20 выйдет на рейсы от ЧМК до Областной больницы. Кроме того, будет запущен новый маршрут трамвая №2 от ЧЭМК до Областной больницы. 15 октября — последний день работы автобуса КМ.