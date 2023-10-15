У школьников Ханты-Мансийска сорвалась поездка на осенние каникулы в Тюменскую область

Власти Ханты-Мансийска не заключили договор с лагерем, поэтому поездку отменили

16 октября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Школьникам из Ханты-Мансийска предложили провести осенние каникулы в городских лагерях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники из Ханты-Мансийска не попадут в один из лагерей Тюменской области на осенних каникулах. Информацию об отмене поездки журналисту URA.RU сообщили в центре дополнительного образования «Перспектива», который выступает организатором детского отдыха. «Осенний выезд детей от 6 до 17 лет из Ханты-Мансийска отменяется. Контракт с лагерем не удалось заключить: был конкурсный отбор, но не нашли поставщика», — сообщили корреспонденту агентства в центре. Уточняется, что выезд школьников был запланирован в детский оздоровительный лагерь Тюменской области. Для уточнения подробностей несостоявшейся конкурсной процедуры, журналист агентства направил запрос в мэрию Ханты-Мансийска. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. В качестве альтернативы школьникам Ханты-Мансийска предложат провести осенние каникулы в городских лагерях отдыха. Досуг детей будет организован на базе школ, учреждений дополнительного образования и спортивных секций. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Сургута и Нижневартовска организуют выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах. С 28 октября по 6 ноября дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области.

Школьники из Ханты-Мансийска не попадут в один из лагерей Тюменской области на осенних каникулах. Информацию об отмене поездки журналисту URA.RU сообщили в центре дополнительного образования «Перспектива», который выступает организатором детского отдыха. «Осенний выезд детей от 6 до 17 лет из Ханты-Мансийска отменяется. Контракт с лагерем не удалось заключить: был конкурсный отбор, но не нашли поставщика», — сообщили корреспонденту агентства в центре. Уточняется, что выезд школьников был запланирован в детский оздоровительный лагерь Тюменской области. Для уточнения подробностей несостоявшейся конкурсной процедуры, журналист агентства направил запрос в мэрию Ханты-Мансийска. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. В качестве альтернативы школьникам Ханты-Мансийска предложат провести осенние каникулы в городских лагерях отдыха. Досуг детей будет организован на базе школ, учреждений дополнительного образования и спортивных секций. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Сургута и Нижневартовска организуют выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах. С 28 октября по 6 ноября дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области.