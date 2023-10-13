13 октября 2023

Глава СКР проконтролирует уголовное дело по предоставлению жилья сироте из Аши

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин держит на контроле дело челябинского сироты Фото:

Уголовное дело о предоставлении жилья сироте из Аши Челябинской области поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова доклад о результатах рассмотрения уголовного дела в суде, о вынесенном судебном решении, а также о проделанной работе по разрешению проблемы сироты», — заявили в пресс-службе ведомства. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде.

Ранее стало известно, что в Аше были нарушены права сироты, которому в 2018 году предоставили непригодное для проживания жилье в ветхом доме 1961 года постройки. Комиссия признала жилое помещение не соответствующим санитарно-техническим нормам, однако до сих пор другую квартиру сироте не дали.

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Уголовное дело о предоставлении жилья сироте из Аши Челябинской области поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова доклад о результатах рассмотрения уголовного дела в суде, о вынесенном судебном решении, а также о проделанной работе по разрешению проблемы сироты», — заявили в пресс-службе ведомства. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде. Ранее стало известно, что в Аше были нарушены права сироты, которому в 2018 году предоставили непригодное для проживания жилье в ветхом доме 1961 года постройки. Комиссия признала жилое помещение не соответствующим санитарно-техническим нормам, однако до сих пор другую квартиру сироте не дали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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