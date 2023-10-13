13 октября 2023

На челябинском предприятии от сигареты загорелись материалы

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Общий ущерб от пожара составил 467 тысяч рублей Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на территории производственной компании произошел пожар из-за непотушенной сигареты, которую 48-летний сторож выбросил в сложенные лесоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России в telegram-канале.

«В Магнитогорске участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, причастного к возгоранию на территории производственной компании. Им оказался 48-летний сторож предприятия, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый выбросил непотушенную сигарету в место складирования лесоматериалов, в результате чего, возник пожар. Общий ущерб составил 467 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске мужчина погиб на пожаре, который случился, по предварительным данным, от непотушенной сигареты. Возгорание произошло на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Эльтонской.

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В Магнитогорске Челябинской области на территории производственной компании произошел пожар из-за непотушенной сигареты, которую 48-летний сторож выбросил в сложенные лесоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России в telegram-канале. «В Магнитогорске участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, причастного к возгоранию на территории производственной компании. Им оказался 48-летний сторож предприятия, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый выбросил непотушенную сигарету в место складирования лесоматериалов, в результате чего, возник пожар. Общий ущерб составил 467 тысяч рублей. Ранее в Челябинске мужчина погиб на пожаре, который случился, по предварительным данным, от непотушенной сигареты. Возгорание произошло на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Эльтонской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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