На челябинском предприятии от сигареты загорелись материалы

В Магнитогорске Челябинской области на территории производственной компании произошел пожар из-за непотушенной сигареты, которую 48-летний сторож выбросил в сложенные лесоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России в telegram-канале.
«В Магнитогорске участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, причастного к возгоранию на территории производственной компании. Им оказался 48-летний сторож предприятия, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый выбросил непотушенную сигарету в место складирования лесоматериалов, в результате чего, возник пожар. Общий ущерб составил 467 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске мужчина погиб на пожаре, который случился, по предварительным данным, от непотушенной сигареты. Возгорание произошло на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Эльтонской.
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