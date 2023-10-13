На челябинском предприятии от сигареты загорелись материалы

14 октября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Общий ущерб от пожара составил 467 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области на территории производственной компании произошел пожар из-за непотушенной сигареты, которую 48-летний сторож выбросил в сложенные лесоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России в telegram-канале. «В Магнитогорске участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, причастного к возгоранию на территории производственной компании. Им оказался 48-летний сторож предприятия, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый выбросил непотушенную сигарету в место складирования лесоматериалов, в результате чего, возник пожар. Общий ущерб составил 467 тысяч рублей. Ранее в Челябинске мужчина погиб на пожаре, который случился, по предварительным данным, от непотушенной сигареты. Возгорание произошло на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Эльтонской.

В Магнитогорске Челябинской области на территории производственной компании произошел пожар из-за непотушенной сигареты, которую 48-летний сторож выбросил в сложенные лесоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России в telegram-канале. «В Магнитогорске участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, причастного к возгоранию на территории производственной компании. Им оказался 48-летний сторож предприятия, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый выбросил непотушенную сигарету в место складирования лесоматериалов, в результате чего, возник пожар. Общий ущерб составил 467 тысяч рублей. Ранее в Челябинске мужчина погиб на пожаре, который случился, по предварительным данным, от непотушенной сигареты. Возгорание произошло на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Эльтонской.