Томаты возглавили рейтинг любимых овощей челябинцев

17 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Жителя Челябинска стали выращивать больше овощей Фото: Илья Московец © URA.RU Томаты стали самым покупаемым овощем среди челябинцев осенью 2023 года. Как.сообщили в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», также в тройку лидеров вошли картофель и огурцы. «Топ самых покупаемых овощей в порядке убывания в августе и сентябре в Челябинске возглавили томаты розовые, огурцы короткоплодные и картофель белый. Среди востребованных овощей также есть перец грунтовой и лук репчатый», — отметили в «Ашане». Покупая овощи в магазинах, челябинцы остаются активными любителями садоводства и огородничества. На основе выбираемых семян специалисты сделали вывод о предпочитаемых сортах овощей. В компании «Гетерозисная селекция» из Миасса URA.RU сообщили, что среди томатов огородники региона предпочитают крупноплодные сорта «Златоуст», «Семейное счастье», «Мишка косолапый», «Майор» и другие. Одновременно они активно выращивают томаты черри («Золотой дублон», «Медовый миллион» и другие). Из огурцов любят темно-зеленые корнишоны типа «Клавдия УД F1», «Сибирская гирлянда F1», «РМТ F1», «Богатая грядка F1». Высокой популярностью обладает советский салатный гибрид «Зозуля F1». Из сладких перцев предпочтения закрепились за плодами с толстой стенкой, например, «Денис F1» и «Атлантик F1». В «Гетерозисной селекции» также отметили, что на семенном рынке зафиксировали перетекание покупательских предпочтений от цветочно-декоративных к овощным культурам. Доля первых сократилась, а у вторых выросла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Томаты стали самым покупаемым овощем среди челябинцев осенью 2023 года. Как.сообщили в пресс-службе гипермаркетов «Ашан», также в тройку лидеров вошли картофель и огурцы. «Топ самых покупаемых овощей в порядке убывания в августе и сентябре в Челябинске возглавили томаты розовые, огурцы короткоплодные и картофель белый. Среди востребованных овощей также есть перец грунтовой и лук репчатый», — отметили в «Ашане». Покупая овощи в магазинах, челябинцы остаются активными любителями садоводства и огородничества. На основе выбираемых семян специалисты сделали вывод о предпочитаемых сортах овощей. В компании «Гетерозисная селекция» из Миасса URA.RU сообщили, что среди томатов огородники региона предпочитают крупноплодные сорта «Златоуст», «Семейное счастье», «Мишка косолапый», «Майор» и другие. Одновременно они активно выращивают томаты черри («Золотой дублон», «Медовый миллион» и другие). Из огурцов любят темно-зеленые корнишоны типа «Клавдия УД F1», «Сибирская гирлянда F1», «РМТ F1», «Богатая грядка F1». Высокой популярностью обладает советский салатный гибрид «Зозуля F1». Из сладких перцев предпочтения закрепились за плодами с толстой стенкой, например, «Денис F1» и «Атлантик F1». В «Гетерозисной селекции» также отметили, что на семенном рынке зафиксировали перетекание покупательских предпочтений от цветочно-декоративных к овощным культурам. Доля первых сократилась, а у вторых выросла.