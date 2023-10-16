Полицейские из Башкортостана спасли челябинку в ночном лесу. Фото

МВД Башкортостана нашли ночью потерявшуюся в лесу жительницу Магнитогорска
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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, полиция, полицейский автомобиль, патрульный автомобиль, уаз полиции, авто полиции
Женщина потерялась в ночном лесу Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии нашли заблудившуюся в лесу жительницу Магнитогорска Челябинской области. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ведомства.

«15 октября около 18:00 часов в дежурную часть Отдела МВД России по Абзелиловскому району обратился мужчина и сообщил, что потерялась 76-летняя жительница Магнитогорска. Около полуночи женщина была найдена экипажем ГИБДД», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан.

Мужчина рассказал оперативникам, что они вчетвером приехали на пикник и увидели множество грибов. При их сборе люди разошлись в разные стороны и женщина пропала. Самостоятельно найти человека не удалось, поэтому они обратились за помощью в полицию.

«В числе других сотрудников полиции райотдела поисками пропавшей женщины занимался экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Рината Галиуллина и Фидана Истамбаева совместно с местными жителями и спасателями из города Сибая. Они правильно определили возможное направление движения женщины и к полуночи нашли ее», — добавили в пресс-службе ведомства. Женщина поблагодарила своих спасателей за помощь.

Ранее челябинские полицейские выступили со спецобращением к грибникам. Они попросили соблюдать все меры безопасности во время похода за грибами, даже если эти места хорошо знакомы. Во время похода в лес посоветовали брать с собой мобильный телефон, который необходимо зарядить и включить геолокацию.

Сейчас жизни и здоровью жительницы Челябинской области ничего не угрожает.
Сейчас жизни и здоровью жительницы Челябинской области ничего не угрожает.
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Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии нашли заблудившуюся в лесу жительницу Магнитогорска Челябинской области. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ведомства. «15 октября около 18:00 часов в дежурную часть Отдела МВД России по Абзелиловскому району обратился мужчина и сообщил, что потерялась 76-летняя жительница Магнитогорска. Около полуночи женщина была найдена экипажем ГИБДД», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан. Мужчина рассказал оперативникам, что они вчетвером приехали на пикник и увидели множество грибов. При их сборе люди разошлись в разные стороны и женщина пропала. Самостоятельно найти человека не удалось, поэтому они обратились за помощью в полицию. «В числе других сотрудников полиции райотдела поисками пропавшей женщины занимался экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Рината Галиуллина и Фидана Истамбаева совместно с местными жителями и спасателями из города Сибая. Они правильно определили возможное направление движения женщины и к полуночи нашли ее», — добавили в пресс-службе ведомства. Женщина поблагодарила своих спасателей за помощь. Ранее челябинские полицейские выступили со спецобращением к грибникам. Они попросили соблюдать все меры безопасности во время похода за грибами, даже если эти места хорошо знакомы. Во время похода в лес посоветовали брать с собой мобильный телефон, который необходимо зарядить и включить геолокацию.
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