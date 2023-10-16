16 октября 2023

Челябинец украл оградку с могилы и продал ее родственникам покойного

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция, митрофановское кладбище
Полицейские выявили и задержали похитителя оградки Фото:

В Увельском районе Челябинской области мастер по изготовлению оградок для могил, получив заказ, не стал сильно утруждать себя и украл уже готовую ограду с чужой могилы. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина был задержан.

«Молодому человеку поступил заказ на изготовление очередной ограды. Однако вместо этого он разобрал уже готовую с чужого захоронения и продал ее под видом новой. Похищенное ограждение вернули на место», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что задержанный, несмотря на свой достаточно юный возраст, ранее был неоднократно судим. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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В Увельском районе Челябинской области мастер по изготовлению оградок для могил, получив заказ, не стал сильно утруждать себя и украл уже готовую ограду с чужой могилы. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина был задержан. «Молодому человеку поступил заказ на изготовление очередной ограды. Однако вместо этого он разобрал уже готовую с чужого захоронения и продал ее под видом новой. Похищенное ограждение вернули на место», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что задержанный, несмотря на свой достаточно юный возраст, ранее был неоднократно судим. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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