Челябинец украл оградку с могилы и продал ее родственникам покойного

В Увельском районе Челябинской области мастер по изготовлению оградок для могил, получив заказ, не стал сильно утруждать себя и украл уже готовую ограду с чужой могилы. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина был задержан.
«Молодому человеку поступил заказ на изготовление очередной ограды. Однако вместо этого он разобрал уже готовую с чужого захоронения и продал ее под видом новой. Похищенное ограждение вернули на место», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что задержанный, несмотря на свой достаточно юный возраст, ранее был неоднократно судим. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»).
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