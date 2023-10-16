16 октября 2023

Челябинец из ревности ограбил знакомого на полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, кошелек, пм, ограбление, деньги, пачка денег, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, купюры, тысячные, молодежные банды
После избиения знакомого группа нападавших перевела со счета потерпевшего 500 тысяч рублей Фото:

В Челябинске двое местных жителей ограбили своего знакомого на полмиллиона рублей из-за ревности одного из них к своей девушке. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе областного полицейского главка, показания потерпевшего позволили быстро определить и задержать злоумышленников.

«Потерпевший рассказал, что одним из злоумышленников является его знакомый, который пришел к нему домой по предварительной договоренности, чтобы обсудить конфликт, возникший на почве ревности. Тому показалось, что потерпевший оказывает знаки внимания его девушке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Также потерпевший рассказал, что, запустив парня девушки в свою квартиру, он не ожидал, что туда ворвется третий участник дискуссии. Вдвоем они напали на мужчину, избили его. После этого перевели с его банковского счета 500 тысяч рублей.

«Оперативники выяснили, что после совершения преступления злоумышленники съехали со съемной квартиры и некоторое время скрывались у приятелей, где и были задержаны сотрудниками полиции. Распорядиться похищенными деньгами подозреваемые не успели. После проведения необходимых следственных действий они будут возвращены законному владельцу», — отметили в пресс-службе областного главка.

В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по п.«а», «в», «г», «д» ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Они находятся в изоляторе временного содержания. Вскоре им должны избрать меру пресечения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске двое местных жителей ограбили своего знакомого на полмиллиона рублей из-за ревности одного из них к своей девушке. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе областного полицейского главка, показания потерпевшего позволили быстро определить и задержать злоумышленников. «Потерпевший рассказал, что одним из злоумышленников является его знакомый, который пришел к нему домой по предварительной договоренности, чтобы обсудить конфликт, возникший на почве ревности. Тому показалось, что потерпевший оказывает знаки внимания его девушке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Также потерпевший рассказал, что, запустив парня девушки в свою квартиру, он не ожидал, что туда ворвется третий участник дискуссии. Вдвоем они напали на мужчину, избили его. После этого перевели с его банковского счета 500 тысяч рублей. «Оперативники выяснили, что после совершения преступления злоумышленники съехали со съемной квартиры и некоторое время скрывались у приятелей, где и были задержаны сотрудниками полиции. Распорядиться похищенными деньгами подозреваемые не успели. После проведения необходимых следственных действий они будут возвращены законному владельцу», — отметили в пресс-службе областного главка. В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по п.«а», «в», «г», «д» ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Они находятся в изоляторе временного содержания. Вскоре им должны избрать меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...