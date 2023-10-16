Челябинец из ревности ограбил знакомого на полмиллиона рублей

17 октября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

После избиения знакомого группа нападавших перевела со счета потерпевшего 500 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске двое местных жителей ограбили своего знакомого на полмиллиона рублей из-за ревности одного из них к своей девушке. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе областного полицейского главка, показания потерпевшего позволили быстро определить и задержать злоумышленников. «Потерпевший рассказал, что одним из злоумышленников является его знакомый, который пришел к нему домой по предварительной договоренности, чтобы обсудить конфликт, возникший на почве ревности. Тому показалось, что потерпевший оказывает знаки внимания его девушке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Также потерпевший рассказал, что, запустив парня девушки в свою квартиру, он не ожидал, что туда ворвется третий участник дискуссии. Вдвоем они напали на мужчину, избили его. После этого перевели с его банковского счета 500 тысяч рублей. «Оперативники выяснили, что после совершения преступления злоумышленники съехали со съемной квартиры и некоторое время скрывались у приятелей, где и были задержаны сотрудниками полиции. Распорядиться похищенными деньгами подозреваемые не успели. После проведения необходимых следственных действий они будут возвращены законному владельцу», — отметили в пресс-службе областного главка. В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по п.«а», «в», «г», «д» ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Они находятся в изоляторе временного содержания. Вскоре им должны избрать меру пресечения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске двое местных жителей ограбили своего знакомого на полмиллиона рублей из-за ревности одного из них к своей девушке. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе областного полицейского главка, показания потерпевшего позволили быстро определить и задержать злоумышленников. «Потерпевший рассказал, что одним из злоумышленников является его знакомый, который пришел к нему домой по предварительной договоренности, чтобы обсудить конфликт, возникший на почве ревности. Тому показалось, что потерпевший оказывает знаки внимания его девушке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Также потерпевший рассказал, что, запустив парня девушки в свою квартиру, он не ожидал, что туда ворвется третий участник дискуссии. Вдвоем они напали на мужчину, избили его. После этого перевели с его банковского счета 500 тысяч рублей. «Оперативники выяснили, что после совершения преступления злоумышленники съехали со съемной квартиры и некоторое время скрывались у приятелей, где и были задержаны сотрудниками полиции. Распорядиться похищенными деньгами подозреваемые не успели. После проведения необходимых следственных действий они будут возвращены законному владельцу», — отметили в пресс-службе областного главка. В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по п.«а», «в», «г», «д» ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Они находятся в изоляторе временного содержания. Вскоре им должны избрать меру пресечения.