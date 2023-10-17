Челябинский завод планирует выпускать половину трамваев в России

18 октября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Производство трамваев в Усть-Катаве планируется увеличить со 120 до 220 в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область) планирует выпускать 220 трамваев в год, при том, что в стране сейчас выпускают около 400 штук. Об этом 18 октября сообщили в региональном фонде развития промышленности. «На сегодняшний день производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 120 трамвайных вагонов в год. Мы приняли решение о строительстве нового цеха и оснащении его современным оборудованием. Запуск дополнительных мощностей позволит увеличить объемы выпускаемой продукции до 220 вагонов в год со 100% локализацией производства на территории региона», — цитируют в фонде директора завода Романа Новикова. Фонд развития промышленности направит 30 миллионов рублей на приобретение двух современных станков для нового цеха предприятия. Увеличение производства на заводе коррелируется с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого планируется до 2030 года обновить 80 процентов трамваев в 60 городах России. Новые модели усть-катавских трамваев уже ездят по улицам Челябинска, Магнитогорска, Санкт-Петербурга, Липецка, Новокузнецка, Таганрога и других городов России.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (Челябинская область) планирует выпускать 220 трамваев в год, при том, что в стране сейчас выпускают около 400 штук. Об этом 18 октября сообщили в региональном фонде развития промышленности. «На сегодняшний день производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 120 трамвайных вагонов в год. Мы приняли решение о строительстве нового цеха и оснащении его современным оборудованием. Запуск дополнительных мощностей позволит увеличить объемы выпускаемой продукции до 220 вагонов в год со 100% локализацией производства на территории региона», — цитируют в фонде директора завода Романа Новикова. Фонд развития промышленности направит 30 миллионов рублей на приобретение двух современных станков для нового цеха предприятия. Увеличение производства на заводе коррелируется с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого планируется до 2030 года обновить 80 процентов трамваев в 60 городах России. Новые модели усть-катавских трамваев уже ездят по улицам Челябинска, Магнитогорска, Санкт-Петербурга, Липецка, Новокузнецка, Таганрога и других городов России.