В Челябинской области 110 тысяч льготников отказались от денег

Более 110 тысяч федеральных льготников в Челябинской области отказались от денег, предпочтя получать социальные услуги в натуральной форме. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.
«Завершился прием заявлений от федеральных льготников о выборе способа получения набора социальных услуг на 2024 год. По данным отделения СФР по Челябинской области, всего в регионе проживает более 271 тысячи федеральных льготников, из которых 110 тысяч сохранили за собой право получать набор услуг в натуральной форме», — сообщили в пресс-службе.
Льготники, которые выбрали денежную компенсацию набора, дополнительно получают 1469 рублей в месяц. Те, кто оставил за собой услуги в натуральном виде, при необходимости будет получать за федеральный счет лекарства, путевки в санатории и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
У граждан есть право выбора — получать льготы или отказаться от них в пользу денежной компенсации. При этом натуральные льготы не обязательно будут оказываться именно на 1469 рублей в месяц. Они предоставляются бесплатно в необходимом объеме.
К федеральным льготникам относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф и ряд других категорий населения. Каждый год они могут выбирать, каким образом будут получать услуги в течение следующих 12 месяцев — деньгами или в натуральном выражении.
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