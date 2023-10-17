В Челябинской области 110 тысяч льготников отказались от денег

В Челябинской области 110 тысяч льготников отказались от денег ради лекарств

18 октября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Льготники имеют право ежегодно выбирать, будут они получать льготы деньгами или в натуральном выражении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 110 тысяч федеральных льготников в Челябинской области отказались от денег, предпочтя получать социальные услуги в натуральной форме. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе регионального отделения Социального фонда. «Завершился прием заявлений от федеральных льготников о выборе способа получения набора социальных услуг на 2024 год. По данным отделения СФР по Челябинской области, всего в регионе проживает более 271 тысячи федеральных льготников, из которых 110 тысяч сохранили за собой право получать набор услуг в натуральной форме», — сообщили в пресс-службе. Льготники, которые выбрали денежную компенсацию набора, дополнительно получают 1469 рублей в месяц. Те, кто оставил за собой услуги в натуральном виде, при необходимости будет получать за федеральный счет лекарства, путевки в санатории и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. У граждан есть право выбора — получать льготы или отказаться от них в пользу денежной компенсации. При этом натуральные льготы не обязательно будут оказываться именно на 1469 рублей в месяц. Они предоставляются бесплатно в необходимом объеме. К федеральным льготникам относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф и ряд других категорий населения. Каждый год они могут выбирать, каким образом будут получать услуги в течение следующих 12 месяцев — деньгами или в натуральном выражении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 110 тысяч федеральных льготников в Челябинской области отказались от денег, предпочтя получать социальные услуги в натуральной форме. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе регионального отделения Социального фонда. «Завершился прием заявлений от федеральных льготников о выборе способа получения набора социальных услуг на 2024 год. По данным отделения СФР по Челябинской области, всего в регионе проживает более 271 тысячи федеральных льготников, из которых 110 тысяч сохранили за собой право получать набор услуг в натуральной форме», — сообщили в пресс-службе. Льготники, которые выбрали денежную компенсацию набора, дополнительно получают 1469 рублей в месяц. Те, кто оставил за собой услуги в натуральном виде, при необходимости будет получать за федеральный счет лекарства, путевки в санатории и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. У граждан есть право выбора — получать льготы или отказаться от них в пользу денежной компенсации. При этом натуральные льготы не обязательно будут оказываться именно на 1469 рублей в месяц. Они предоставляются бесплатно в необходимом объеме. К федеральным льготникам относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф и ряд других категорий населения. Каждый год они могут выбирать, каким образом будут получать услуги в течение следующих 12 месяцев — деньгами или в натуральном выражении.