18 октября 2023

МЧС: рекам ХМАО грозит обмеление

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Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, лес, река, осень
Из-за критического падения уровня воды в реках ХМАО возможно нарушение судоходства Фото:

Во второй половине октября уровень воды в реках Ханты-Мансийского автономного округа может упасть ниже критической отметки. Об этом заявили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Уровень воды ниже опасно низкой отметки прогнозируется на реках Ханты-Мансийского автономного округа во второй половине октября», — сообщает ВНИИ ГОЧС на официальном сайте. На территории региона возможны сбои в работе водозаборных сооружений и нарушения судоходства.

Анализ составлен на основе многолетних наблюдений ученых института. В целом обстановка на территории РФ развивается в соответствии с прогнозами.

Ранее специалисты ВНИИ ГОЧС спрогнозировали обрушение зданий на территории ХМАО и ЯНАО. Основная причина заключается в обильных снегопадах и оттепели. Ученые считают, что из-за несвоевременной уборки снега и наледей, а также ремонтных работ, риск таких происшествий увеличивается.

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Во второй половине октября уровень воды в реках Ханты-Мансийского автономного округа может упасть ниже критической отметки. Об этом заявили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. «Уровень воды ниже опасно низкой отметки прогнозируется на реках Ханты-Мансийского автономного округа во второй половине октября», — сообщает ВНИИ ГОЧС на официальном сайте. На территории региона возможны сбои в работе водозаборных сооружений и нарушения судоходства. Анализ составлен на основе многолетних наблюдений ученых института. В целом обстановка на территории РФ развивается в соответствии с прогнозами. Ранее специалисты ВНИИ ГОЧС спрогнозировали обрушение зданий на территории ХМАО и ЯНАО. Основная причина заключается в обильных снегопадах и оттепели. Ученые считают, что из-за несвоевременной уборки снега и наледей, а также ремонтных работ, риск таких происшествий увеличивается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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