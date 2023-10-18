МЧС: рекам ХМАО грозит обмеление

Из-за критического падения уровня воды в реках ХМАО возможно нарушение судоходства Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Во второй половине октября уровень воды в реках Ханты-Мансийского автономного округа может упасть ниже критической отметки. Об этом заявили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Уровень воды ниже опасно низкой отметки прогнозируется на реках Ханты-Мансийского автономного округа во второй половине октября», — сообщает ВНИИ ГОЧС на официальном сайте. На территории региона возможны сбои в работе водозаборных сооружений и нарушения судоходства.

Анализ составлен на основе многолетних наблюдений ученых института. В целом обстановка на территории РФ развивается в соответствии с прогнозами.

Ранее специалисты ВНИИ ГОЧС спрогнозировали обрушение зданий на территории ХМАО и ЯНАО. Основная причина заключается в обильных снегопадах и оттепели. Ученые считают, что из-за несвоевременной уборки снега и наледей, а также ремонтных работ, риск таких происшествий увеличивается.