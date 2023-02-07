В институте МЧС назвали возможные причины обрушений зданий в ХМАО и ЯНАО

В институте МЧС спрогнозировали обрушение зданий из-за оттепели в ХМАО и ЯНАО

07 февраля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Прогноз обрушения зданий произведен по многолетним статистическим данным (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно многолетней статистике из-за прогнозируемых обильных снегопадов и дальнейшей оттепели в регионах ХМАО и ЯНАО наиболее вероятно обрушение зданий. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее ВНИИ ГОЧС — прим. URA.RU). «По многолетней статистике в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений. Основные причины происшествий — сильные снегопады, оттепели. Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа», — говорится в прогнозе. Специалисты уточняют, что из-за не своевременной уборки снега и наледей, а также ремонтных работ риск таких происшествий увеличивается. Ранее URA.RU сообщало, что шестнадцатиэтажный дом в центре Нижневартовска покрылся трещинами из-за агрессивной природной среды — высокого уровня грунтовых вод. В зимний период при замерзании произошло выдавливание, весной оттаивание — возврат в обратное состояние, что стало причиной образования трещин. Согласно данным экспертов угрозы обрушения, оползня, трещин дальнейших для дома не существует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Согласно многолетней статистике из-за прогнозируемых обильных снегопадов и дальнейшей оттепели в регионах ХМАО и ЯНАО наиболее вероятно обрушение зданий. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее ВНИИ ГОЧС — прим. URA.RU). «По многолетней статистике в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений. Основные причины происшествий — сильные снегопады, оттепели. Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа», — говорится в прогнозе. Специалисты уточняют, что из-за не своевременной уборки снега и наледей, а также ремонтных работ риск таких происшествий увеличивается. Ранее URA.RU сообщало, что шестнадцатиэтажный дом в центре Нижневартовска покрылся трещинами из-за агрессивной природной среды — высокого уровня грунтовых вод. В зимний период при замерзании произошло выдавливание, весной оттаивание — возврат в обратное состояние, что стало причиной образования трещин. Согласно данным экспертов угрозы обрушения, оползня, трещин дальнейших для дома не существует.