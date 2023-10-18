Суд отправил в колонию пермского военного, окунавшего ребенка в унитаз

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который издевался над своим несовершеннолетним пасынком. Мужчина избивал школьника и окунал его головой в унитаз.
«Пермского военного осудили за издевательства над своим пасынком. Мужчину лишили звания и отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Соответствующее решение принял Пермский гарнизонный военный суд. Установлено, что мужчина бил школьника, морально уничтожал его и даже окунал головой в унитаз», — сообщает 59.RU.
По данным издания, Пермский гарнизонный военный суд рассматривал возбужденное в отношении мужчины уголовное дело с марта 2022 года. Было установлено, что мужчина проживал в одной квартире вместе с супругой, их общим несовершеннолетним сыном и пасынком. Со временем муж стал морально и физически издеваться над женщиной и обоими детьми. Он отбирал у жены деньги, устанавливал жесткие нормы на использование воды. Пасынка-школьника мужчина избивал, макал головой в унитаз, а кровного сына окунал в холодную воду за плач. Пермяка в итоге признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью старшему ребенку. После отбытия срока в колонии мужчина по решению суда не имеет права в течении семи лет заниматься воспитанием детей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.