18 октября 2023

Суд отправил в колонию пермского военного, окунавшего ребенка в унитаз

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
За совершенное преступление мужчину осудили на 10 лет колонии строгого режима Фото:

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который издевался над своим несовершеннолетним пасынком. Мужчина избивал школьника и окунал его головой в унитаз.

«Пермского военного осудили за издевательства над своим пасынком. Мужчину лишили звания и отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Соответствующее решение принял Пермский гарнизонный военный суд. Установлено, что мужчина бил школьника, морально уничтожал его и даже окунал головой в унитаз», — сообщает 59.RU.

По данным издания, Пермский гарнизонный военный суд рассматривал возбужденное в отношении мужчины уголовное дело с марта 2022 года. Было установлено, что мужчина проживал в одной квартире вместе с супругой, их общим несовершеннолетним сыном и пасынком. Со временем муж стал морально и физически издеваться над женщиной и обоими детьми. Он отбирал у жены деньги, устанавливал жесткие нормы на использование воды. Пасынка-школьника мужчина избивал, макал головой в унитаз, а кровного сына окунал в холодную воду за плач. Пермяка в итоге признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью старшему ребенку. После отбытия срока в колонии мужчина по решению суда не имеет права в течении семи лет заниматься воспитанием детей.

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Пермский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который издевался над своим несовершеннолетним пасынком. Мужчина избивал школьника и окунал его головой в унитаз. «Пермского военного осудили за издевательства над своим пасынком. Мужчину лишили звания и отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Соответствующее решение принял Пермский гарнизонный военный суд. Установлено, что мужчина бил школьника, морально уничтожал его и даже окунал головой в унитаз», — сообщает 59.RU. По данным издания, Пермский гарнизонный военный суд рассматривал возбужденное в отношении мужчины уголовное дело с марта 2022 года. Было установлено, что мужчина проживал в одной квартире вместе с супругой, их общим несовершеннолетним сыном и пасынком. Со временем муж стал морально и физически издеваться над женщиной и обоими детьми. Он отбирал у жены деньги, устанавливал жесткие нормы на использование воды. Пасынка-школьника мужчина избивал, макал головой в унитаз, а кровного сына окунал в холодную воду за плач. Пермяка в итоге признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью старшему ребенку. После отбытия срока в колонии мужчина по решению суда не имеет права в течении семи лет заниматься воспитанием детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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