Суд отправил в колонию пермского военного, окунавшего ребенка в унитаз

19 октября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

За совершенное преступление мужчину осудили на 10 лет колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который издевался над своим несовершеннолетним пасынком. Мужчина избивал школьника и окунал его головой в унитаз. «Пермского военного осудили за издевательства над своим пасынком. Мужчину лишили звания и отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Соответствующее решение принял Пермский гарнизонный военный суд. Установлено, что мужчина бил школьника, морально уничтожал его и даже окунал головой в унитаз», — сообщает 59.RU. По данным издания, Пермский гарнизонный военный суд рассматривал возбужденное в отношении мужчины уголовное дело с марта 2022 года. Было установлено, что мужчина проживал в одной квартире вместе с супругой, их общим несовершеннолетним сыном и пасынком. Со временем муж стал морально и физически издеваться над женщиной и обоими детьми. Он отбирал у жены деньги, устанавливал жесткие нормы на использование воды. Пасынка-школьника мужчина избивал, макал головой в унитаз, а кровного сына окунал в холодную воду за плач. Пермяка в итоге признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью старшему ребенку. После отбытия срока в колонии мужчина по решению суда не имеет права в течении семи лет заниматься воспитанием детей.

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который издевался над своим несовершеннолетним пасынком. Мужчина избивал школьника и окунал его головой в унитаз. «Пермского военного осудили за издевательства над своим пасынком. Мужчину лишили звания и отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Соответствующее решение принял Пермский гарнизонный военный суд. Установлено, что мужчина бил школьника, морально уничтожал его и даже окунал головой в унитаз», — сообщает 59.RU. По данным издания, Пермский гарнизонный военный суд рассматривал возбужденное в отношении мужчины уголовное дело с марта 2022 года. Было установлено, что мужчина проживал в одной квартире вместе с супругой, их общим несовершеннолетним сыном и пасынком. Со временем муж стал морально и физически издеваться над женщиной и обоими детьми. Он отбирал у жены деньги, устанавливал жесткие нормы на использование воды. Пасынка-школьника мужчина избивал, макал головой в унитаз, а кровного сына окунал в холодную воду за плач. Пермяка в итоге признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью старшему ребенку. После отбытия срока в колонии мужчина по решению суда не имеет права в течении семи лет заниматься воспитанием детей.