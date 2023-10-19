Криминалист рассказал о главной зацепке в деле Далера Бобиева

Криминалист Филиппий: СК понял, что опекун Бобиева врет, после проверки телефона

19 октября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Мальчика похоронили в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Следователи-криминалисты поняли, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова врет, когда с помощью криминалистической техники проверили ее телефон, в котором отсутствовала информация, что ребенок жил в приемной семье. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области майор юстиции Владимир Филиппий. В конце июня волонтеры искали Далера Бобиева в Екатеринбурге. О его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома, и у него есть психические отклонения. Вскоре тело ребенка нашли в погребе в гараже Наумовых. Оказалось, что он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. «Это действительно очень громкое происшествие. <…> Мы осматривали территорию. Позже выяснилось, что ребенок не попал на камеры видеонаблюдения. На вторые сутки появились подозрения по личности опекуна. В последующем следователи с помощью криминалистической техники осмотрели телефон Наумовой. Там было обнаружено отсутствие информации, которая бы свидетельствовала, что Далер жил в приемной семье в последнее время, и даже в течение последних нескольких месяцев», — сказал Филиппий в беседе с помощником руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ свердловского СУ СКР майором юстиции Максимом Чалковым. Интервью Чалков опубликовал в соцсети «ВКонтакте». После этого следователи проверили квартиру Наумовой. При осмотре они еще раз убедились, что ребенок отсутствует уже длительное время. «В дальнейшем с Наумовой удалось войти в психологический контакт. Она рассказала свою версию произошедшего и указала на место сокрытия тела мальчика», — добавил Филиппий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи-криминалисты поняли, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова врет, когда с помощью криминалистической техники проверили ее телефон, в котором отсутствовала информация, что ребенок жил в приемной семье. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области майор юстиции Владимир Филиппий. В конце июня волонтеры искали Далера Бобиева в Екатеринбурге. О его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома, и у него есть психические отклонения. Вскоре тело ребенка нашли в погребе в гараже Наумовых. Оказалось, что он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. «Это действительно очень громкое происшествие. <…> Мы осматривали территорию. Позже выяснилось, что ребенок не попал на камеры видеонаблюдения. На вторые сутки появились подозрения по личности опекуна. В последующем следователи с помощью криминалистической техники осмотрели телефон Наумовой. Там было обнаружено отсутствие информации, которая бы свидетельствовала, что Далер жил в приемной семье в последнее время, и даже в течение последних нескольких месяцев», — сказал Филиппий в беседе с помощником руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ свердловского СУ СКР майором юстиции Максимом Чалковым. Интервью Чалков опубликовал в соцсети «ВКонтакте». После этого следователи проверили квартиру Наумовой. При осмотре они еще раз убедились, что ребенок отсутствует уже длительное время. «В дальнейшем с Наумовой удалось войти в психологический контакт. Она рассказала свою версию произошедшего и указала на место сокрытия тела мальчика», — добавил Филиппий.