Криминалист рассказал о главной зацепке в деле Далера Бобиева

Криминалист Филиппий: СК понял, что опекун Бобиева врет, после проверки телефона
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Следователи-криминалисты поняли, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова врет, когда с помощью криминалистической техники проверили ее телефон, в котором отсутствовала информация, что ребенок жил в приемной семье. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области майор юстиции Владимир Филиппий.

В конце июня волонтеры искали Далера Бобиева в Екатеринбурге. О его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома, и у него есть психические отклонения. Вскоре тело ребенка нашли в погребе в гараже Наумовых. Оказалось, что он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве.

«Это действительно очень громкое происшествие. <…> Мы осматривали территорию. Позже выяснилось, что ребенок не попал на камеры видеонаблюдения. На вторые сутки появились подозрения по личности опекуна. В последующем следователи с помощью криминалистической техники осмотрели телефон Наумовой. Там было обнаружено отсутствие информации, которая бы свидетельствовала, что Далер жил в приемной семье в последнее время, и даже в течение последних нескольких месяцев», — сказал Филиппий в беседе с помощником руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ свердловского СУ СКР майором юстиции Максимом Чалковым. Интервью Чалков опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

После этого следователи проверили квартиру Наумовой. При осмотре они еще раз убедились, что ребенок отсутствует уже длительное время. «В дальнейшем с Наумовой удалось войти в психологический контакт. Она рассказала свою версию произошедшего и указала на место сокрытия тела мальчика», — добавил Филиппий.

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Следователи-криминалисты поняли, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова врет, когда с помощью криминалистической техники проверили ее телефон, в котором отсутствовала информация, что ребенок жил в приемной семье. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области майор юстиции Владимир Филиппий. В конце июня волонтеры искали Далера Бобиева в Екатеринбурге. О его пропаже заявила опекун Вероника Наумова. Она сказала, что мальчик убежал из дома, и у него есть психические отклонения. Вскоре тело ребенка нашли в погребе в гараже Наумовых. Оказалось, что он погиб еще в декабре 2022 года. Наумова задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. «Это действительно очень громкое происшествие. <…> Мы осматривали территорию. Позже выяснилось, что ребенок не попал на камеры видеонаблюдения. На вторые сутки появились подозрения по личности опекуна. В последующем следователи с помощью криминалистической техники осмотрели телефон Наумовой. Там было обнаружено отсутствие информации, которая бы свидетельствовала, что Далер жил в приемной семье в последнее время, и даже в течение последних нескольких месяцев», — сказал Филиппий в беседе с помощником руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ свердловского СУ СКР майором юстиции Максимом Чалковым. Интервью Чалков опубликовал в соцсети «ВКонтакте». После этого следователи проверили квартиру Наумовой. При осмотре они еще раз убедились, что ребенок отсутствует уже длительное время. «В дальнейшем с Наумовой удалось войти в психологический контакт. Она рассказала свою версию произошедшего и указала на место сокрытия тела мальчика», — добавил Филиппий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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