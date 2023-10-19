19 октября 2023

Свердловские таможенники изъяли из магазинов тысячи поддельных брендовых вещей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт Православной службы Милосердия на улице Юлиуса Фучика. Екатеринбург, детская одежда, секонд хэнд, магазин одежды, развешивает одежду, ношеная одежда
Во время последнего рейда таможенники изъяли 300 подделок Фото:

Работники екатеринбургской таможни с начала 2023 года изъяли из магазинов одежды 11 тысяч поддельных брендовых вещей — кроссовок, футболок, курток и других. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала 2023 года выявлено более 11 тысяч единиц контрафактных товаров, небезопасных и некачественных, которые могли навредить потребителю. Сотрудники ведомства регулярно выезжают на проверочные мероприятия. Их цель — пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов покупателей», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники таможни остановили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) гражданку Израиля, которая планировала вылететь в Турцию с 15 килограммами незадекларированных украшений. Женщина везла кольца, сережки, броши и сувениры из уральских самоцветов.

Сотрудники таможни изымают подделки
Сотрудники таможни изымают подделки
Фото:

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Работники екатеринбургской таможни с начала 2023 года изъяли из магазинов одежды 11 тысяч поддельных брендовых вещей — кроссовок, футболок, курток и других. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «С начала 2023 года выявлено более 11 тысяч единиц контрафактных товаров, небезопасных и некачественных, которые могли навредить потребителю. Сотрудники ведомства регулярно выезжают на проверочные мероприятия. Их цель — пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов покупателей», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники таможни остановили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) гражданку Израиля, которая планировала вылететь в Турцию с 15 килограммами незадекларированных украшений. Женщина везла кольца, сережки, броши и сувениры из уральских самоцветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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