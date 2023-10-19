Работники екатеринбургской таможни с начала 2023 года изъяли из магазинов одежды 11 тысяч поддельных брендовых вещей — кроссовок, футболок, курток и других. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала 2023 года выявлено более 11 тысяч единиц контрафактных товаров, небезопасных и некачественных, которые могли навредить потребителю. Сотрудники ведомства регулярно выезжают на проверочные мероприятия. Их цель — пресечение каналов нелегального ввоза товаров, выявление схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также защита интересов покупателей», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники таможни остановили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) гражданку Израиля, которая планировала вылететь в Турцию с 15 килограммами незадекларированных украшений. Женщина везла кольца, сережки, броши и сувениры из уральских самоцветов.
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