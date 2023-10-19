19 октября 2023

Челябинский депутат Госдумы после награждения обратился к сослуживцам по СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Челябинск, колесников олег
Олег Колесников заявил, что полученная награда — общая с его сослуживцами Фото:

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников считает полученный орден Мужества общим с сослуживцами из батальона бригады «Гром-Каскад» под его командованием. Об этом 20 октября он сообщил в своих социальных сетях.

«Бригада „Гром-Каскад“ — это сотни людей, хорошо знающих свою работу. Здесь уже есть расчеты, где чувствуют друг друга и понимают, что они приносят огромную пользу. Орден Мужества для меня — высокая честь. И эту награду я считаю общей. Потому что там, на фронте, все мы делаем самое важное дело в своей жизни», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Орден Мужества Колесникову 19 октября вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил эффективность выполняемых челябинским командиром батальона боевых задач, которые защищают интересы страны и обеспечивают безопасность граждан.

Почетную награду Олегу Колесникову (на первом плане справа) вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин (на переднем плане слева)
Почетную награду Олегу Колесникову (на первом плане справа) вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин (на переднем плане слева)
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников считает полученный орден Мужества общим с сослуживцами из батальона бригады «Гром-Каскад» под его командованием. Об этом 20 октября он сообщил в своих социальных сетях. «Бригада „Гром-Каскад“ — это сотни людей, хорошо знающих свою работу. Здесь уже есть расчеты, где чувствуют друг друга и понимают, что они приносят огромную пользу. Орден Мужества для меня — высокая честь. И эту награду я считаю общей. Потому что там, на фронте, все мы делаем самое важное дело в своей жизни», — написал Колесников в своем telegram-канале. Орден Мужества Колесникову 19 октября вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил эффективность выполняемых челябинским командиром батальона боевых задач, которые защищают интересы страны и обеспечивают безопасность граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...