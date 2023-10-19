Челябинский депутат Госдумы после награждения обратился к сослуживцам по СВО. Фото

20 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Олег Колесников заявил, что полученная награда — общая с его сослуживцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников считает полученный орден Мужества общим с сослуживцами из батальона бригады «Гром-Каскад» под его командованием. Об этом 20 октября он сообщил в своих социальных сетях. «Бригада „Гром-Каскад“ — это сотни людей, хорошо знающих свою работу. Здесь уже есть расчеты, где чувствуют друг друга и понимают, что они приносят огромную пользу. Орден Мужества для меня — высокая честь. И эту награду я считаю общей. Потому что там, на фронте, все мы делаем самое важное дело в своей жизни», — написал Колесников в своем telegram-канале. Орден Мужества Колесникову 19 октября вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил эффективность выполняемых челябинским командиром батальона боевых задач, которые защищают интересы страны и обеспечивают безопасность граждан. Почетную награду Олегу Колесникову (на первом плане справа) вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин (на переднем плане слева) Фото: telegram-канал Олега Колесникова

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников считает полученный орден Мужества общим с сослуживцами из батальона бригады «Гром-Каскад» под его командованием. Об этом 20 октября он сообщил в своих социальных сетях. «Бригада „Гром-Каскад“ — это сотни людей, хорошо знающих свою работу. Здесь уже есть расчеты, где чувствуют друг друга и понимают, что они приносят огромную пользу. Орден Мужества для меня — высокая честь. И эту награду я считаю общей. Потому что там, на фронте, все мы делаем самое важное дело в своей жизни», — написал Колесников в своем telegram-канале. Орден Мужества Колесникову 19 октября вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил эффективность выполняемых челябинским командиром батальона боевых задач, которые защищают интересы страны и обеспечивают безопасность граждан.