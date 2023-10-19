Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников считает полученный орден Мужества общим с сослуживцами из батальона бригады «Гром-Каскад» под его командованием. Об этом 20 октября он сообщил в своих социальных сетях.
«Бригада „Гром-Каскад“ — это сотни людей, хорошо знающих свою работу. Здесь уже есть расчеты, где чувствуют друг друга и понимают, что они приносят огромную пользу. Орден Мужества для меня — высокая честь. И эту награду я считаю общей. Потому что там, на фронте, все мы делаем самое важное дело в своей жизни», — написал Колесников в своем telegram-канале.
Орден Мужества Колесникову 19 октября вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил эффективность выполняемых челябинским командиром батальона боевых задач, которые защищают интересы страны и обеспечивают безопасность граждан.
Почетную награду Олегу Колесникову (на первом плане справа) вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин (на переднем плане слева)
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников считает полученный орден Мужества общим с сослуживцами из батальона бригады «Гром-Каскад» под его командованием. Об этом 20 октября он сообщил в своих социальных сетях. «Бригада „Гром-Каскад“ — это сотни людей, хорошо знающих свою работу. Здесь уже есть расчеты, где чувствуют друг друга и понимают, что они приносят огромную пользу. Орден Мужества для меня — высокая честь. И эту награду я считаю общей. Потому что там, на фронте, все мы делаем самое важное дело в своей жизни», — написал Колесников в своем telegram-канале. Орден Мужества Колесникову 19 октября вручил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил эффективность выполняемых челябинским командиром батальона боевых задач, которые защищают интересы страны и обеспечивают безопасность граждан.