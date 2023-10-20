Челябинская область вошла в топ-5 регионов, где покупают апартаменты в ипотеку

Жители региона берут апартаменты из-за более низкой по сравнению с квартирами стоимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в 2023 году стали чаще брать кредитные займы на апартаменты. Регион вошел в пятерку лидеров по выдаче ипотеки на данный вид недвижимости среди городов РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе банка «Дом.РФ».

«Челябинская область вошла в топ-5 лидеров по выдаче кредитных займов на апартаменты. В рейтинге по выдаче ипотеки на данный вид недвижимости преуспели Московский регион, Санкт-Петербург, Краснодарский края, Красноярский край и Челябинская область», — сообщили в пресс-службе банка.

Как отметил заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков, для жителей Челябинской области очевидным преимуществом апартаментов перед квартирами является более низкая цена. Для многих это важнее, чем возможность прописаться. При этом достаточно часто апартаменты покупают семьи, у которых уже есть жилье. Разница в цене позволяет не только заплатать меньше, но также и оптимизировать параметры кредита, например, увеличить первый взнос.

В целом по России в 2023 году на покупку апартаментов в Московском регионе было оформлено кредитных займов на 2 млрд рублей, в Санкт-Петербурге на 250 млн рублей, в Краснодарском крае на 160 млн рублей. Всего с начала 2023 года банк «Дом.РФ» выдал ипотечных кредитов на покупку апартаментов в объеме 2,6 млрд рублей. Ипотечные займы оформили 400 семей, что на 10% больше, чем в 2022 году.