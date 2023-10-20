Назван самый популярный способ пассивного заработка у челябинцев

«Авито»: 91% челябинцев хранят деньги на накопительном счету или вкладе

21 октября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Около 71% челябинцев откладывают часть зарплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада. Такой способ выбрали порядка 91% опрошенных, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Работа». «Эксперты изучили вопрос инвестиций и узнали, что самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада (91%). Также работающие челябинцы предпочитают покупать недвижимость (9%), криптовалюту (7%), акции и облигации (5%), драгоценные металлы (4%) и иностранную валюту (2%)», — отмечают аналитики сервиса. Всего порядка 71% челябинцев откладывают часть зарплаты. Из них 55% респондентов на сбережения в месяц выделают сумму до 5 000 рублей, еще 20% — до 10 000 рублей, 26% — больше 10 000 рублей. Более 50% респондентов из Челябинска хотели бы в течение года увеличить сумму накоплений, еще 48% опрошенных не собираются менять установленный бюджет для накоплений. Ранее каждый пятый челябинец (16%) копит деньги, чтобы погасить долги. Еще 27% опрошенных откладывают деньги на путешествия, 21% — на покупку крупной бытовой техники. Каждый второй (57%) челябинец откладывает деньги на непредвиденные расходы.

Самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада. Такой способ выбрали порядка 91% опрошенных, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Работа». «Эксперты изучили вопрос инвестиций и узнали, что самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада (91%). Также работающие челябинцы предпочитают покупать недвижимость (9%), криптовалюту (7%), акции и облигации (5%), драгоценные металлы (4%) и иностранную валюту (2%)», — отмечают аналитики сервиса. Всего порядка 71% челябинцев откладывают часть зарплаты. Из них 55% респондентов на сбережения в месяц выделают сумму до 5 000 рублей, еще 20% — до 10 000 рублей, 26% — больше 10 000 рублей. Более 50% респондентов из Челябинска хотели бы в течение года увеличить сумму накоплений, еще 48% опрошенных не собираются менять установленный бюджет для накоплений. Ранее каждый пятый челябинец (16%) копит деньги, чтобы погасить долги. Еще 27% опрошенных откладывают деньги на путешествия, 21% — на покупку крупной бытовой техники. Каждый второй (57%) челябинец откладывает деньги на непредвиденные расходы.