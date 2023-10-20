20 октября 2023

Назван самый популярный способ пассивного заработка у челябинцев

«Авито»: 91% челябинцев хранят деньги на накопительном счету или вкладе
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 71% челябинцев откладывают часть зарплаты Фото:

Самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада. Такой способ выбрали порядка 91% опрошенных, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Работа».

«Эксперты изучили вопрос инвестиций и узнали, что самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада (91%). Также работающие челябинцы предпочитают покупать недвижимость (9%), криптовалюту (7%), акции и облигации (5%), драгоценные металлы (4%) и иностранную валюту (2%)», — отмечают аналитики сервиса.

Всего порядка 71% челябинцев откладывают часть зарплаты. Из них 55% респондентов на сбережения в месяц выделают сумму до 5 000 рублей, еще 20% — до 10 000 рублей, 26% — больше 10 000 рублей. Более 50% респондентов из Челябинска хотели бы в течение года увеличить сумму накоплений, еще 48% опрошенных не собираются менять установленный бюджет для накоплений.

Ранее каждый пятый челябинец (16%) копит деньги, чтобы погасить долги. Еще 27% опрошенных откладывают деньги на путешествия, 21% — на покупку крупной бытовой техники. Каждый второй (57%) челябинец откладывает деньги на непредвиденные расходы.

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Самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада. Такой способ выбрали порядка 91% опрошенных, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Работа». «Эксперты изучили вопрос инвестиций и узнали, что самым популярным способом пассивного заработка жителей Челябинска стало хранение денег на накопительном счету или в форме вклада (91%). Также работающие челябинцы предпочитают покупать недвижимость (9%), криптовалюту (7%), акции и облигации (5%), драгоценные металлы (4%) и иностранную валюту (2%)», — отмечают аналитики сервиса. Всего порядка 71% челябинцев откладывают часть зарплаты. Из них 55% респондентов на сбережения в месяц выделают сумму до 5 000 рублей, еще 20% — до 10 000 рублей, 26% — больше 10 000 рублей. Более 50% респондентов из Челябинска хотели бы в течение года увеличить сумму накоплений, еще 48% опрошенных не собираются менять установленный бюджет для накоплений. Ранее каждый пятый челябинец (16%) копит деньги, чтобы погасить долги. Еще 27% опрошенных откладывают деньги на путешествия, 21% — на покупку крупной бытовой техники. Каждый второй (57%) челябинец откладывает деньги на непредвиденные расходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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