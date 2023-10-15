Каждый пятый челябинец копит деньги, чтобы погасить долги

«Авито»: 16% челябинцев копят деньги для погашения долгов

Деньги на погашение долгов откладывает с зарплаты 16% челябинцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди жителей Челябинска 16% откладывает деньги на погашение долгов. Если говорить о средствах на черный день, то, как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», средства с этой целью копит каждый второй горожанин.

«Участники опроса из Челябинска заявили, что чаще всего они копят на путешествия (27%), покупку крупной бытовой техники (21%) и погашение долгов (16%). При этом каждый второй (57%) челябинец откладывает деньги на непредвиденные расходы», — рассказали в «Авито Работа».

Среди плановых трат респонденты, кроме прочих, назвали расходы на инвестиции (12%), приобретение автомобиля и недвижимости (по 11%). На пенсию откладывают лишь 2% горожан, зато 7% с помощью накоплений планируют обучать детей.

Цели сбережений различаются в зависимости от профессиональной категории человека. Банкиры, администраторы и программисты предпочитают откладывать для инвестиций. Открыть собственное дело мечтают работники автобизнеса, онлайн-торговли и бьюти-сферы. О пенсионных накоплениях чаще остальных задумываются страховщики.

Только четверти челябинцев удается откладывать ежемесячно. Еще 48% опрошенных делают это периодически. Начать копить мечтает треть жителей, которые сделать этого пока не в силах. Из тех, кто откладывает, больше половины, 55%, сберегает суммы до пяти тысяч рублей в месяц, каждый пятый — до десяти тысяч. Чуть больше четверти направляет средства на сбережения более 10 тысяч рублей. Среди жителей, кто может позволить себе отложить до 100 тысяч, треть работает в сфере консалтинга, инвестиций и банков. По 29% людей с высокими накоплениями трудится в автобизнесе и IT-сфере.