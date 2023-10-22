В ХМАО в ДТП погиб пассажир машины, врезавшейся в фонарный столб

23 октября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

В ДТП в Октябрьском районе ХМАО погиб пассажир «Лады», два человека получили травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО в ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Приора». Официальный telegram-канал Госавтоинспекции по Октябрьскому району сообщает, что водитель машины не справился с управлением и налетел на фонарный столб. «На улице Строителей в поселке Перегребное водитель 1999 года рождения за рулем автомобилем „Лада Приора“ не справился с управлением, допустил занос и совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир 2007 года рождения получили травмы различной степени тяжести», — указано в публикации ведомства. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель не учел погодные условия. Он превысил скорость, и автомобиль занесло. Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) в ДТП погиб пассажир машины, которая снесла дорожное ограждение и улетела в кювет. Водитель получил травмы.

В поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО в ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Приора». Официальный telegram-канал Госавтоинспекции по Октябрьскому району сообщает, что водитель машины не справился с управлением и налетел на фонарный столб. «На улице Строителей в поселке Перегребное водитель 1999 года рождения за рулем автомобилем „Лада Приора“ не справился с управлением, допустил занос и совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир 2007 года рождения получили травмы различной степени тяжести», — указано в публикации ведомства. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель не учел погодные условия. Он превысил скорость, и автомобиль занесло. Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) в ДТП погиб пассажир машины, которая снесла дорожное ограждение и улетела в кювет. Водитель получил травмы.