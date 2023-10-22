Силовики лишили депутатского мандата экс-главу челябинского муниципалитета

Преступление главы сельского поселения было выявлено в Чебаркульском районе в ходе прокурорской проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По представлению прокурора, прекращены полномочия депутата Чебаркульского муниципального района Елены Бургучевой, осужденной за должностное преступление. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

«Приговором Чебаркульского городского суда бывшая глава Варламовского сельского поселения осуждена за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. На момент вынесения приговора осужденная являлась депутатом собрания депутатов Чебаркульского муниципального района. После вступления приговора в законную силу прокурором внесено представление в собрание депутатов с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с наличием судимости. Решением собрания депутатов требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата досрочно прекращены», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2019 году глава поселения Елена Бургучева оплатила работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство моста через реку Увельку без проведения государственной экспертизы, что повлекло невозможность использования документации по назначению. Стоимость неправомерно оплаченных работ составила свыше 1,7 миллиона рублей. В июне 2023 года судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Апелляционной инстанцией областного суда приговор признан законным и обоснованным.