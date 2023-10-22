22 октября 2023
21 октября 2023

Силовики лишили депутатского мандата экс-главу челябинского муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Чебаркуль, прокуратура чебаркуля
Преступление главы сельского поселения было выявлено в Чебаркульском районе в ходе прокурорской проверки Фото:

По представлению прокурора, прекращены полномочия депутата Чебаркульского муниципального района Елены Бургучевой, осужденной за должностное преступление. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

«Приговором Чебаркульского городского суда бывшая глава Варламовского сельского поселения осуждена за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. На момент вынесения приговора осужденная являлась депутатом собрания депутатов Чебаркульского муниципального района. После вступления приговора в законную силу прокурором внесено представление в собрание депутатов с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с наличием судимости. Решением собрания депутатов требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата досрочно прекращены», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2019 году глава поселения Елена Бургучева оплатила работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство моста через реку Увельку без проведения государственной экспертизы, что повлекло невозможность использования документации по назначению. Стоимость неправомерно оплаченных работ составила свыше 1,7 миллиона рублей. В июне 2023 года судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Апелляционной инстанцией областного суда приговор признан законным и обоснованным.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По представлению прокурора, прекращены полномочия депутата Чебаркульского муниципального района Елены Бургучевой, осужденной за должностное преступление. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры. «Приговором Чебаркульского городского суда бывшая глава Варламовского сельского поселения осуждена за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. На момент вынесения приговора осужденная являлась депутатом собрания депутатов Чебаркульского муниципального района. После вступления приговора в законную силу прокурором внесено представление в собрание депутатов с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с наличием судимости. Решением собрания депутатов требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата досрочно прекращены», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В 2019 году глава поселения Елена Бургучева оплатила работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство моста через реку Увельку без проведения государственной экспертизы, что повлекло невозможность использования документации по назначению. Стоимость неправомерно оплаченных работ составила свыше 1,7 миллиона рублей. В июне 2023 года судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Апелляционной инстанцией областного суда приговор признан законным и обоснованным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...