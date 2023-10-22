Власти Перми запрещают продажу алкоголя

Запрет на алкоголь будет действовать один день
В Перми 4 ноября, в День народного единства, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии.
«В День народного единства 4 ноября на территории Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми.
Магазинам, которые решат продавать алкоголь, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Их сотрудникам — от 20 до 40 тысяч.
День народного единства отмечается в России ежегодно с 2005 года. Этот день в стране является выходным.
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