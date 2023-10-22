Власти Перми запрещают продажу алкоголя

В Перми в День народного единства будет запрещена продажа алкоголя

23 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Запрет на алкоголь будет действовать один день Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми 4 ноября, в День народного единства, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. «В День народного единства 4 ноября на территории Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми. Магазинам, которые решат продавать алкоголь, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Их сотрудникам — от 20 до 40 тысяч. День народного единства отмечается в России ежегодно с 2005 года. Этот день в стране является выходным.

В Перми 4 ноября, в День народного единства, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. «В День народного единства 4 ноября на территории Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми. Магазинам, которые решат продавать алкоголь, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Их сотрудникам — от 20 до 40 тысяч. День народного единства отмечается в России ежегодно с 2005 года. Этот день в стране является выходным.