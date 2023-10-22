22 октября 2023

Власти Перми запрещают продажу алкоголя

В Перми в День народного единства будет запрещена продажа алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
Запрет на алкоголь будет действовать один день Фото:

В Перми 4 ноября, в День народного единства, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии.

«В День народного единства 4 ноября на территории Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми.

Магазинам, которые решат продавать алкоголь, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Их сотрудникам — от 20 до 40 тысяч.

День народного единства отмечается в России ежегодно с 2005 года. Этот день в стране является выходным.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 4 ноября, в День народного единства, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. «В День народного единства 4 ноября на территории Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми. Магазинам, которые решат продавать алкоголь, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Их сотрудникам — от 20 до 40 тысяч. День народного единства отмечается в России ежегодно с 2005 года. Этот день в стране является выходным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...