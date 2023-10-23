Челябинский вице-губернатор заявила о сокращении отчетности для учителей

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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, гехт ирина
Первый вице-губернатор Ирина Гехт намерена снизить нагрузку на педагогов Фото:

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила о том, что вместе с профсоюзами будет прорабатывать вопрос сокращения числа отчетов для учителей. Об этом Гехт сообщила 23 октября в своем telegram-канале.

«Безусловно, какую-то часть отчетности можно отрегулировать только на федеральном уровне. Но то, что избыточно включено на региональном и местном уровнях, нужно сокращать. Будем вести эту работу вместе с профсоюзными организациями», — заявила первый вице-губернатор.

Ирина Гехт добавила, что в Челябинской области педагог должен сдавать более 40 мониторингов и мероприятий. Часть из них проводится ежедневно и запрашивается ведомствами разного уровня — как федерального и регионального, так и на местах.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила о том, что вместе с профсоюзами будет прорабатывать вопрос сокращения числа отчетов для учителей. Об этом Гехт сообщила 23 октября в своем telegram-канале. «Безусловно, какую-то часть отчетности можно отрегулировать только на федеральном уровне. Но то, что избыточно включено на региональном и местном уровнях, нужно сокращать. Будем вести эту работу вместе с профсоюзными организациями», — заявила первый вице-губернатор. Ирина Гехт добавила, что в Челябинской области педагог должен сдавать более 40 мониторингов и мероприятий. Часть из них проводится ежедневно и запрашивается ведомствами разного уровня — как федерального и регионального, так и на местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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