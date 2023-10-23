В центре Екатеринбурга на три года закроют улицу Энгельса

23 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Ограничения связаны со стройкой здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Екатеринбурга до 2026 года закроют улицу Энгельса. Это потребовалось для того, чтобы снести легендарный долгострой и построить новое здание. «Специалисты застройщика „Брусника“ закроют движение транспорта в районе здания № 8 на улице Энгельса. Ограничения продлятся с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать участок можно будет по улицам Гоголя — Малышева — Розы Люксембург, а в обратном направлении — по улицам Розы Люксембург —Куйбышева — Гоголя.

В центре Екатеринбурга до 2026 года закроют улицу Энгельса. Это потребовалось для того, чтобы снести легендарный долгострой и построить новое здание. «Специалисты застройщика „Брусника“ закроют движение транспорта в районе здания № 8 на улице Энгельса. Ограничения продлятся с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать участок можно будет по улицам Гоголя — Малышева — Розы Люксембург, а в обратном направлении — по улицам Розы Люксембург —Куйбышева — Гоголя.