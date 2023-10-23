В центре Екатеринбурга на три года закроют улицу Энгельса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замена трубопровода в Северном поселке по ул. Правды. Курган , проезд закрыт, кирпич
Ограничения связаны со стройкой здания Фото:

В центре Екатеринбурга до 2026 года закроют улицу Энгельса. Это потребовалось для того, чтобы снести легендарный долгострой и построить новое здание.

«Специалисты застройщика „Брусника“ закроют движение транспорта в районе здания № 8 на улице Энгельса. Ограничения продлятся с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать участок можно будет по улицам Гоголя — Малышева — Розы Люксембург, а в обратном направлении — по улицам Розы Люксембург —Куйбышева — Гоголя.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга до 2026 года закроют улицу Энгельса. Это потребовалось для того, чтобы снести легендарный долгострой и построить новое здание. «Специалисты застройщика „Брусника“ закроют движение транспорта в районе здания № 8 на улице Энгельса. Ограничения продлятся с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать участок можно будет по улицам Гоголя — Малышева — Розы Люксембург, а в обратном направлении — по улицам Розы Люксембург —Куйбышева — Гоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...