В центре Екатеринбурга на три года закроют улицу Энгельса

Ограничения связаны со стройкой здания
В центре Екатеринбурга до 2026 года закроют улицу Энгельса. Это потребовалось для того, чтобы снести легендарный долгострой и построить новое здание.
«Специалисты застройщика „Брусника“ закроют движение транспорта в районе здания № 8 на улице Энгельса. Ограничения продлятся с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать участок можно будет по улицам Гоголя — Малышева — Розы Люксембург, а в обратном направлении — по улицам Розы Люксембург —Куйбышева — Гоголя.
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