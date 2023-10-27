27 октября 2023

В Челябинской области больше недели ищут пропавшую девочку. Скрин

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Пропала девочка 15 лет Фото:

В городе Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя девочка, которая ушла 14 октября этого года и не вернулась. Информация об этом размещена в официальной группе поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».

«Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорска разыскивает пропавшую Алину Фазылову, 15 лет. 14.октября ушла с адреса: город Магнитогорск, улица Дружбы, дом 36 и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в официальной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост девочки 163-165 см, она среднего телосложения, волосы русые до плеч. Она была одета в черную куртку, черную толстовку.

Пропала девочка 15 лет
Пропала девочка 15 лет
Фото:

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В городе Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя девочка, которая ушла 14 октября этого года и не вернулась. Информация об этом размещена в официальной группе поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорска разыскивает пропавшую Алину Фазылову, 15 лет. 14.октября ушла с адреса: город Магнитогорск, улица Дружбы, дом 36 и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в официальной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки 163-165 см, она среднего телосложения, волосы русые до плеч. Она была одета в черную куртку, черную толстовку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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