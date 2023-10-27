В Челябинской области больше недели ищут пропавшую девочку. Скрин

28 октября 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Пропала девочка 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя девочка, которая ушла 14 октября этого года и не вернулась. Информация об этом размещена в официальной группе поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорска разыскивает пропавшую Алину Фазылову, 15 лет. 14.октября ушла с адреса: город Магнитогорск, улица Дружбы, дом 36 и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в официальной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки 163-165 см, она среднего телосложения, волосы русые до плеч. Она была одета в черную куртку, черную толстовку. Пропала девочка 15 лет Фото: сообщество «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/alfapoisk74mgn

В городе Магнитогорске (Челябинская область) пропала 15-летняя девочка, которая ушла 14 октября этого года и не вернулась. Информация об этом размещена в официальной группе поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорска разыскивает пропавшую Алину Фазылову, 15 лет. 14.октября ушла с адреса: город Магнитогорск, улица Дружбы, дом 36 и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в официальной группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки 163-165 см, она среднего телосложения, волосы русые до плеч. Она была одета в черную куртку, черную толстовку.