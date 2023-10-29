Число погибших в секторе Газа детей выросло до 3324

В результате израильских обстрелов сектора Газа погибли 3324 ребенка. Общее число жертв составило 8005 человек, сообщил на пресс-конференции представитель минздрава Палестины в анклаве Ашраф аль-Кудра.
«В секторе Газа с 7 октября погибли 8 005 человек. Из них 3324 дети», — заявил представитель минздрава. Его слова приводит The Washington Post. Ранены 20 тысяч 242 человека. Под завалами могут находиться еще около 1020 детей.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда движение ХАМАС устроило массированную ракетную атаку на Израиль. Боевики также проникли в приграничные районы на юге Израиля, расстреляв военных и гражданских лиц и взяв заложников. По последним данным, в плену у ХАМАС сейчас находятся 230 человек, передает RT. Со стороны Израиля, по данным властей, погибли более 1,4 тысячи человек.
В результате израильских обстрелов сектора Газа погибли 3324 ребенка. Общее число жертв составило 8005 человек, сообщил на пресс-конференции представитель минздрава Палестины в анклаве Ашраф аль-Кудра. «В секторе Газа с 7 октября погибли 8 005 человек. Из них 3324 дети», — заявил представитель минздрава. Его слова приводит The Washington Post. Ранены 20 тысяч 242 человека. Под завалами могут находиться еще около 1020 детей. Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда движение ХАМАС устроило массированную ракетную атаку на Израиль. Боевики также проникли в приграничные районы на юге Израиля, расстреляв военных и гражданских лиц и взяв заложников. По последним данным, в плену у ХАМАС сейчас находятся 230 человек, передает RT. Со стороны Израиля, по данным властей, погибли более 1,4 тысячи человек.