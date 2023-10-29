29 октября 2023
28 октября 2023

В Челябинске за выходные дни выпало 50% месячной нормы снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, пенсионер, пешеход, снегопад, зима, люди, дорога
В областном центре с 28 по 29 октября выпало 19 миллиметров осадков Фото:

В Челябинске за минувшие выходные выпало 50% месячной нормы снега. Об этом сообщил 30 октября замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на еженедельном аппаратном совещании мэрии.

«За выходные дни с 28 по 29 октября в городе выпало около 19 миллиметров осадков. Что составляет более 50% месячной нормы», — уточнил Астахов.

На уборке дворовых территорий задействовано порядка 1 600 дворников и более 50 единиц техники. Замглавы добавил, что на этой неделе ожидается небольшое потепление. Поэтому все силы будут направлены на уборку снега, наледи и использование пескосоляной смеси.

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В Челябинске за минувшие выходные выпало 50% месячной нормы снега. Об этом сообщил 30 октября замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на еженедельном аппаратном совещании мэрии. «За выходные дни с 28 по 29 октября в городе выпало около 19 миллиметров осадков. Что составляет более 50% месячной нормы», — уточнил Астахов. На уборке дворовых территорий задействовано порядка 1 600 дворников и более 50 единиц техники. Замглавы добавил, что на этой неделе ожидается небольшое потепление. Поэтому все силы будут направлены на уборку снега, наледи и использование пескосоляной смеси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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