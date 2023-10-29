В Челябинске за выходные дни выпало 50% месячной нормы снега

В областном центре с 28 по 29 октября выпало 19 миллиметров осадков
В Челябинске за минувшие выходные выпало 50% месячной нормы снега. Об этом сообщил 30 октября замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на еженедельном аппаратном совещании мэрии.
«За выходные дни с 28 по 29 октября в городе выпало около 19 миллиметров осадков. Что составляет более 50% месячной нормы», — уточнил Астахов.
На уборке дворовых территорий задействовано порядка 1 600 дворников и более 50 единиц техники. Замглавы добавил, что на этой неделе ожидается небольшое потепление. Поэтому все силы будут направлены на уборку снега, наледи и использование пескосоляной смеси.
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