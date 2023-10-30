В Челябинске блондинка с битой расколотила автомобиль. Видео

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Городские зарисовки. Екатеринбург, лобовое стекло, трещина, свадьба, насилие, связанные руки, связанные ноги, туфля
Женщина решила выпустить эмоции на припаркованный у подъезда автомобиль Фото:

В Челябинске женщина с битой в половину третьего ночи расколотила автомобиль. Инцидент с участием блондинки сняла камера у подъезда.

«Инцидент произошел 29 октября у четвертого подъезда дома №18 по улице Мартеновская. Женщина вышла из подъезда в 2:25 ночи и разбила машину», — указано на записи видеокамеры подъезда.

На записи видно, как женщина выходит из подъезда с битой и начинает бить припаркованный автомобиль. У машины срабатывает сигнализация, однако это не мешает ей обойти вокруг автомобиля и стукнуть по каждому стеклу. После этого блондинка бросает биту и уходит.

По факту произошедшего URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Челябинску. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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В Челябинске женщина с битой в половину третьего ночи расколотила автомобиль. Инцидент с участием блондинки сняла камера у подъезда. «Инцидент произошел 29 октября у четвертого подъезда дома №18 по улице Мартеновская. Женщина вышла из подъезда в 2:25 ночи и разбила машину», — указано на записи видеокамеры подъезда. На записи видно, как женщина выходит из подъезда с битой и начинает бить припаркованный автомобиль. У машины срабатывает сигнализация, однако это не мешает ей обойти вокруг автомобиля и стукнуть по каждому стеклу. После этого блондинка бросает биту и уходит. По факту произошедшего URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Челябинску. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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