Челябинский боец с позывным «Турист» записал на передовой стихотворение Владимира Орлова «Это Родина моя!». Уникальными кадрами поделились в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область».
«Военнослужащий с позывным „Турист“ прислал нам уникальные кадры на которых рассказал стихотворение Владимира Орлова „Это Родина моя!“. Каждый из бойцов знает, почему находится на СВО, а „Турист“ решил напомнить всем своим землякам, почему он там», — говорится в сообщении telegram-канала.
Ранее URA.RU сообщало, что российский шахматист Сергей Карякин совместно с исполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своей вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.
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