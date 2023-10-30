30 октября 2023

Челябинский боец записал на передовой стихотворение о Родине. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Боец процитировал стихотворение о Родине Фото:
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Челябинский боец с позывным «Турист» записал на передовой стихотворение Владимира Орлова «Это Родина моя!». Уникальными кадрами поделились в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область».

«Военнослужащий с позывным „Турист“ прислал нам уникальные кадры на которых рассказал стихотворение Владимира Орлова „Это Родина моя!“. Каждый из бойцов знает, почему находится на СВО, а „Турист“ решил напомнить всем своим землякам, почему он там», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее URA.RU сообщало, что российский шахматист Сергей Карякин совместно с исполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своей вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.

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Челябинский боец с позывным «Турист» записал на передовой стихотворение Владимира Орлова «Это Родина моя!». Уникальными кадрами поделились в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». «Военнослужащий с позывным „Турист“ прислал нам уникальные кадры на которых рассказал стихотворение Владимира Орлова „Это Родина моя!“. Каждый из бойцов знает, почему находится на СВО, а „Турист“ решил напомнить всем своим землякам, почему он там», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее URA.RU сообщало, что российский шахматист Сергей Карякин совместно с исполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своей вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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