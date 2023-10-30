Челябинский боец записал на передовой стихотворение о Родине. Видео

31 октября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Боец процитировал стихотворение о Родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец с позывным «Турист» записал на передовой стихотворение Владимира Орлова «Это Родина моя!». Уникальными кадрами поделились в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». «Военнослужащий с позывным „Турист“ прислал нам уникальные кадры на которых рассказал стихотворение Владимира Орлова „Это Родина моя!“. Каждый из бойцов знает, почему находится на СВО, а „Турист“ решил напомнить всем своим землякам, почему он там», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее URA.RU сообщало, что российский шахматист Сергей Карякин совместно с исполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своей вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.

Челябинский боец с позывным «Турист» записал на передовой стихотворение Владимира Орлова «Это Родина моя!». Уникальными кадрами поделились в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». «Военнослужащий с позывным „Турист“ прислал нам уникальные кадры на которых рассказал стихотворение Владимира Орлова „Это Родина моя!“. Каждый из бойцов знает, почему находится на СВО, а „Турист“ решил напомнить всем своим землякам, почему он там», — говорится в сообщении telegram-канала. Ранее URA.RU сообщало, что российский шахматист Сергей Карякин совместно с исполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своей вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.