Глава депздрава ХМАО Добровольский потроллил интернет-мошенников

Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский сравнил интернет-мошенников с молчаливыми рыбками из аквариума. Чиновник потроллил аферистов за то, что с помощью поддельных страниц от его именем они пытаются выманить у людей деньги.
«Эти авторы, которые используют мои фотографии, мое имя и фамилию, очень похожи на этих молчаливых созданий. Разница, только в том, что эти рыбки не пытаются выманить пароли, деньги у моих коллег, товарищей и знакомых», — сказал Добровольский в видеобращении, опубликованном в его telegram-канале.
Директор депздрава пояснил, что уже несколько раз пытался безрезультатно связаться с создателями его фейковых аккаунтов. «Если мне нужно будет с кем-то связаться из моих друзей и товарищей, воспользуюсь обычной телефонной связью», — добавил Добровольский.
Ранее URA.RU рассказывало, что интернет-мошенники уже пытались прикинуться некоторыми высокопоставленными югорскими чиновниками. Среди них оказалась и губернатор Наталья Комарова.
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