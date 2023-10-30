Глава депздрава ХМАО Добровольский потроллил интернет-мошенников

31 октября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Алексей Добровольский сравнил интернет-мошенников с молчаливыми рыбками из аквариума Фото: Алексей Андронов © URA.RU Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский сравнил интернет-мошенников с молчаливыми рыбками из аквариума. Чиновник потроллил аферистов за то, что с помощью поддельных страниц от его именем они пытаются выманить у людей деньги. «Эти авторы, которые используют мои фотографии, мое имя и фамилию, очень похожи на этих молчаливых созданий. Разница, только в том, что эти рыбки не пытаются выманить пароли, деньги у моих коллег, товарищей и знакомых», — сказал Добровольский в видеобращении, опубликованном в его telegram-канале. Директор депздрава пояснил, что уже несколько раз пытался безрезультатно связаться с создателями его фейковых аккаунтов. «Если мне нужно будет с кем-то связаться из моих друзей и товарищей, воспользуюсь обычной телефонной связью», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что интернет-мошенники уже пытались прикинуться некоторыми высокопоставленными югорскими чиновниками. Среди них оказалась и губернатор Наталья Комарова.

Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский сравнил интернет-мошенников с молчаливыми рыбками из аквариума. Чиновник потроллил аферистов за то, что с помощью поддельных страниц от его именем они пытаются выманить у людей деньги. «Эти авторы, которые используют мои фотографии, мое имя и фамилию, очень похожи на этих молчаливых созданий. Разница, только в том, что эти рыбки не пытаются выманить пароли, деньги у моих коллег, товарищей и знакомых», — сказал Добровольский в видеобращении, опубликованном в его telegram-канале. Директор депздрава пояснил, что уже несколько раз пытался безрезультатно связаться с создателями его фейковых аккаунтов. «Если мне нужно будет с кем-то связаться из моих друзей и товарищей, воспользуюсь обычной телефонной связью», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что интернет-мошенники уже пытались прикинуться некоторыми высокопоставленными югорскими чиновниками. Среди них оказалась и губернатор Наталья Комарова.